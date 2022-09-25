Alanya Caz Günleri'nde Maya Azucena ve Carlton Smith sahne aldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde, Maya Azucena ve Carlton Smith konser verdi.
Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen "17. Uluslararası Alanya Caz Günleri"nin üçüncü gününde, vokalde Maya Azucena'ya Alper Selçuk İmren klavye, Oya Erkaya Ayman basgitar, Vecihi Akın trompet, Aytun Gelsin gitar ve Enis Serkan Ayman davulla eşlik etti.
Maya Azucena’nın ardından Carlton Smith sahne aldı.
Carlton Smith, gitarda Aysun Gelgin, klavyede Alper Selçuk İmren, basgitarda Oya Erkaya Ayman ve davulda Enis Serkan Ayman’ın eşliğiyle şarkılarını seslendirdi.
İlçede yarın sona erecek etkinlikte Önder Focan ve Barbaros müzikseverlerle buluşacak.
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