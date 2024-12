Akbank Sanat Dans Atölyesi öğrencilerinin sahnelediği PALMA, 21 Ocak’ta yeniden izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

Geçen sezon Akbank Sanat Dans Atölyesi öğrencilerinin sahnelediği “Avuçların İçinde” dans projesi, bu yıl profesyonel dansçıların katılımı ve zenginleştirilen içeriği ile “PALMA” adında bir dans performansına dönüştü.

Koreografisi Serhat Kural’a ait olan “PALMA”; Ay Çakır, Ceren Sezgi Çopur, Duru Yılmaz, Derin Ağma, Gizem Yalman, İpek Özgen, Nazlı Deniz Mercan ve Rayna Keleş’ten oluşan genç bir kadroyla sanatseverlere büyülü bir gece yaşattı. Aralık ayının başlarında, Akbank Sanat’ta izlediğimiz bu performans, izleyenleri şu düşüncelere itti: Yaşam baştan sona bir mücadele ve biz insanlar, bu müdaledede yalnızın. Hayvanlar da insanlar da bitkiler de. Savaşıyoruz, hep birlikte.

FARKLI BİR EVREN

Dansçılar Oğuz Turgutgenç’in repetitörlüğünde izleyenlere sunuyor “PALMA”yı. Performansın müzikleri Onur Seçki tarafından hazırlanmış. Işık tasarımında Utku Kara, kostüm tasarımında ise Ece Özlem Yeşilbaş’ın imzası var. Sade ve hatta boş bir dekor, sade bir kostüm tüm bedende hissedilen bir müzikle ve etkileyici bir ışık gösterisiyle bezenince, koreografi de dansın evrensel diliyle derin bir görsel şölene dönüşünce, izleyenler farklı bir evrene adım atıyor.

21 Ocak 2025’te, Akbant Sanat’ta, saat 20.00’de yeniden sahnelenmesi planlanan PALMA’nın özgün evreni, insana yaşamın değerini yeniden hatırlatıyor.

‘YENİDEN DOĞUM’

Performans sonrası koreograf Serhat Kural’a uzatıyoruz mikrofonumuzu ve “PALMA”yı şu sözlerle anlatıyor: “Bu gezengende yaşayan canlılar. Hiçbir cinsi (insan, hayvan, bitki) tam olarak temsil etmeyen ama her canlının da bir parçası olan bir dünyadır Palma. Her türlü mücadele, her türlü varolma halidir... Cana dair ne varsa kabulümdür.” Genç dansçıların da görüşünü alıyoruz. Şöyle açıklıyorlar PALMA’yı:

Ay Çakır: “PALMA çok güçlü bir iş. Hissetmek, hissi aynı tutmak güçlü bir eserde büyük sorumluluklar gerektiriyor. Hazırlanmak, benimsemek ve anlamak çok keyifliydi.”

Ceren Sezgi Çopur: “PALMA benim için yaşayan, canlı bir iş, hayat gibi, sürekli kendini kendinden yeniden doğuran... benim icin en anlamli tarif ‘yeniden doğum’ olurdu herhalde..”

Nazlı Deniz Mercan: “PALMA’yı tek bir hisle açıklamak çok zor. Eser içinde canlılıkla dolduğum tüm coşkulu hisleri yaşıyorum ve gündelik hayatın akışında kendimi sıkıştırdığım kalıpları yıktığım bir alan buluyorum. Yaşam enerjisiyle dolduğum, canlılık özümü hatırladığım bir güç veriyor.”

Gizem Yalman: “Tüm süreç boyunca hep varolma çabamızı düşündüm. Sakladığımız yönlerimizi ve bunları açığa çıkartma arzumuzu düşündürttü PALMA.

Hayat içerisindeki örnekleri gibi bazen yalnız yol aldığımızı bazen birlik olabildiğimizi, iç çatışmalarımızı, kendimizi aşmamızın bir noktada şart olduğunu hissettirdi.”