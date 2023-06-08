AKM'deki Dünya Anne konseri iptal

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Türk kadın şairlerden ilham alarak bestelediği ve Serenad Bağcan'ın ses vereceği konser iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:32
AKM'deki Dünya Anne konseri iptal
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Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türk kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne'nin 8 Haziran saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’ndaki konseri mezzo-soprano Serenad Bağcan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. 

Biletlerin geçerli olacağı yeni tarih açıklanacak. Dünya Anne'nin 14 Haziran saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri ise gerçekleşecek.

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