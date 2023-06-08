AKM'deki Dünya Anne konseri iptal
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Türk kadın şairlerden ilham alarak bestelediği ve Serenad Bağcan'ın ses vereceği konser iptal edildi.
Fazıl Say’ın, festivalin siparişi üzerine, Türk kadın şairlerden ilhamla bestelediği eserlerden oluşan yeni projesi Dünya Anne'nin 8 Haziran saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’ndaki konseri mezzo-soprano Serenad Bağcan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi.
Biletlerin geçerli olacağı yeni tarih açıklanacak. Dünya Anne'nin 14 Haziran saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri ise gerçekleşecek.
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