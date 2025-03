Altın İskender Coexistence, My Ass!'in

Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:56

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:03

Uluslararası Yarışma’da 12 bin euro’luk büyük ödül Altın İskender’i Amber Fares’in yönettiği ABD-Fransa ortak yapımı Coexistence, My Ass! aldı.

Beş bin euroluk Gümüş İskender Jüri Özel ödülünü seçici kurul Jesse Short Bull ile David France’ın ortaklaşa yönettiği Free Leonard Peltier (Fransa-ABD) adlı belgesele verdi.

Jüri, Weronika Mliczewska’nın Child of Dust’ına Özel Mansiyon verdi.

Coexistence, My Ass!

Free Leonard Peltier

Child of Dust

NEWCOMERS YARIŞMA BÖLÜMÜ

Newcomers ödülleri belgesel festivalinin kurucusu Dimitri Eipides adına verildi. Altın İskender ‘Dimitri Eipides’ ödülü (10 bin Euro) Maia Lekow ile Christopher King’in birlikte yönettiği How to Build a Library (Kenya-ABD) belgeselinin oldu.

Gümüş İskender ödülü (4 bin euro) Byron Kritzas’ın They Talk about Worship’e (Yunanistan) verildi. Finn Walther ve Martin A. Walther’ın ortaklaşa yönettiği Pet Farm (Norveç) Özel Mansiyon’la ödüllendirildi.

How to Build a Library

They Talk about Worship

Pet Farm

FILM FORWARD YARIŞMA BÖLÜMÜ

Altın İskender (6 bin euro) ödülünü Seth Scriver’la Peter Scriver’ın birlikte gerçekleştirdiği Endless Cookie (Kanada) aldı. Catherine Gund’un Meanwhile (ABD) belgeseline Gümüş İskender ödülü (3 bin euro) verildi. Jüri, Fermin Eloy Acosta’nın Museum of the Night (Arjantin) belgeseline Özel Mansiyon verdi.

Endless Cookie

Meanwhile

Museum of the Night

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ÖDÜLÜ

İkibin euro tutarındaki Immersive Altın İskender ödülü Stefano Conca Bonizzoni’nin yönettiği Sweet End of the World’un (İtalya) oldu.

Sweet End of the World

PODCAST ÖDÜLLERİ

İkibin euro tutarındaki en iyi podcast ödülü Michail Agrafiotis, Stella Kantartzi, Eleftheria Avgerinou’nun ortaklaşa yönettiği Blind Fascination’a (Yunanistan) verildi. Andreas Vagias, Voices of Vindication (Yunanistan) belgeseliyle Özel Mansiyon aldı.

Louis Lumière Okulu ile Yunanistan Fransız Enstitüsü’nün işbirliğiyle eğitim bursu verildi. Bu bursu Koi no yokan adlı çalışmasıyla Katerina Giannisi aldı. Dimos Vryzas’ın Salutations adlı çalışmasına Özel Mansiyon verildi.

Blind Fascination

Voices of Vindication

MERMAID ÖDÜLÜ

Mermaid Ödülünü GEN (Fransa-İtalya-İsviçre) adlı belgeseliyle Gianluca Matarrese aldı. Makis Evangelatos ile Eirini Chatzi’nin ortaklaşa yönettiği On Lavender'a Özel Mansiyon verildi.

GEN

On Lavender

ALPHA BANK ÖDÜLÜ

Alpha Bank 3 bin euroluk ödülü Olivier Sarbil’in yönettiği Viktor’a (Danimarka-Ukrayna-Fransa-ABD) verildi.

Viktor

YUNAN TELEVİZYON ŞİRKETLİ (ERT) ÖDÜLÜ

Stavros Psillakis’in Sculpted Souls’unu (Yunanistan) en iyi belgesel (2 bin Euro) seçti.

Sculpted Souls

YUNAN FİLM VE ODYOVIZÜEL MERKEZİ ÖDÜLLERİ

Thanassis Vassiliou’nun yönettiği Lo belgeseli 3 bin euro tutarındaki ödülü aldı.

Lo

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan Amber Fares’in Coexistence, My Ass! (ABD-Fransa) en iyi yabancı belgesel ödülünü (5 bin Euro) aldı.

Yunan parlamentosu Juanjo Pereira’nın Under the Flags, the Sun (Paraguay-Arjantin-ABD-Fransa-Almanya) ) en iyi belgesel seçti.

Under the Flags, the Sun

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÖDÜLÜ

Free Leonard Peltier (Jesse Short Bull, David France/ ABD) en iyi belgesel seçildi.

ULUSLARARASI FİLM ELEŞTİRMENLERİ ÖDÜLLERİ

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Fipresci, Free Leonard Peltier’yi en iyi uluslararası belgesel, Sculpted Souls’u en iyi ulusal belgesel seçti.

SİNEMA VE TV’DE ÇALIŞAN KADINLAR ÖDÜLÜ

Sinema-TV’de Çalışan Kadınlar jürisi Eva Stefani’nin Bull’s Heart’ını (Yunanistan) en iyi belgesel seçti.

Bull’s Heart

YUNAN SİNEMA ELEŞTİRMENLERİ BİRLİĞİ ÖDÜLÜ

Chryssa Tzelepi ile Akis Kersanidis’in birlikte yönettikleri Return to Homeland (Yunanistan) en iyi belgesel seçildi.

Return to Homeland

DOĞAL YAŞAMI KORUMA ÖDÜLÜ

Nicole Gormley ile Debra Aroko’nun ortaklaşa yönettikleri Searching for Amani (ABD-Kenya) en iyi belgesel ödülünü aldı.

Searching for Amani

GENÇLİK JÜRİSİ ÖDÜLLERİ

Aristotelous Üniversitesi Film Okulu öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi Sculpted Souls’u en iyi ulusal belgesel seçti. Bull’s Heart’a Jüri Özel Ödülü verdi.

FISCHER İZLEYİCİ ÖDÜLLERİ

Ünlü belgeselci Peter Wintonick adına verilen süresi 50 dakikayı geçen Uluslarası İzleyici Ödülü’nü Pamela Hogan’ın The Day Iceland Stood Still (İzlanda-ABD) süresi 50 dakikanın altında kalan Marcin Modzelewski’nin Lift Lady’si (Polonya) aldı.

The Day Iceland Stood Still

Lift Lady

Ulusal belgesel kategorisinde süresi 50 dakikayı geçen belgesel ödülünü Byron Kritzas’ın They Talk About Worship Here(Yunanistan) , 50 dakikanın altındaki belgesel ödülünü Evangelos Rassias’ın Arctic Odyssey’e (Yunanistan) verildi.

Arctic Odyssey

AGORA ÖDÜLLERİ

Türkiye’den katılan yönetmenliğini Hazal Hanquet’in, yapımcılığını Aslıhan Altuğ ile Anna Maria Asanoğlu’nun (İstos Film) üstlendiği The Aunties adlı proje Aylon Yapımları Dijital Servis ödülünü (dijital transfer) ile DOK Leipzig Accelerator Ödülü’nü kazandı.