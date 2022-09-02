Altın Koza Film Festivali'nin bu yılki filmleri seçildi

02 Eylül 2022 Cuma, 12:12

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl 34 ülkeden 33 filmlik seçki oluşturuldu.

Önde gelen festivallerden ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçki, geçen yıl yaşamını yitiren Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu ve Hirokazu Koreeda gibi yönetmenlerin filmleri yer alıyor.