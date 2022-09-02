Altın Koza Film Festivali'nin bu yılki filmleri seçildi

Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Cannes başta olmak üzere dünya festivallerinin en iyilerinden oluşan 33 filmlik seçki, geçen yıl yaşamını yitiren festivalin direktörü Kadir Beycioğlu anısına gösterilecek.

AA
02 Eylül 2022 Cuma, 12:12
Altın Koza Film Festivali'nin bu yılki filmleri seçildi
Abone Ol google-news

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl 34 ülkeden 33 filmlik seçki oluşturuldu.

Önde gelen festivallerden ödüllü yapımlar, usta yönetmenlerin yeni filmleri, iklim değişimi ve yoksulluk temalarının işlendiği özel seçki, geçen yıl yaşamını yitiren Beycioğlu anısına gösterime sunulacak.

Seçkide Claire Denis, Dardenne Biraderler, Cristian Mungiu ve Hirokazu Koreeda gibi yönetmenlerin filmleri yer alıyor.


Adana Adana Altın Koza Film Festivali Film FESTival

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler