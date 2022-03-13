Amazon Prime dizisi The Boys'un 3. sezon fragmanı yayımlandı!
Amazon Prime'da yayınlanan The Boys dizisinin 3. sezonu henüz başlamadan 4. sezonun çekim tarihleri belli oldu. Oyuncu Karl Urban, 4. sezon çekim tarihini ağzından kaçırdı. Ayrıca 3. sezon içinde fragmanlar yayınlandı.
Amazon Prime yapımı The Boys’un 3 Haziran’da yayımlanacak olan 3. sezonunun fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak daha 3.sezon yayınlanmadan 4. sezon için planların yapıldığı belli oldu.
Karl Urban, Star Trek filmi için konuştuğu sırada çekimlerin başlama zamanını ağzından kaçırdı. Urban, “Yılın sonuna doğru 'The Boys'u çekiyorum” diyerek çekimlerinin bu yılın başlayacağını söylemiş oldu.
THE BOYS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
The Boys'un 4. sezon çekimlerine başlama tarihi belli olurken 3. sezon fragmanları da yayınlandı. Ancak The Boys severler yeni sezonu izlemek için 3 Haziran tarihini beklemek zorunda.
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