Amazon Prime dizisi The Boys'un 3. sezon fragmanı yayımlandı!

13 Mart 2022 Pazar, 14:10

Amazon Prime yapımı The Boys’un 3 Haziran’da yayımlanacak olan 3. sezonunun fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak daha 3.sezon yayınlanmadan 4. sezon için planların yapıldığı belli oldu.

Karl Urban, Star Trek filmi için konuştuğu sırada çekimlerin başlama zamanını ağzından kaçırdı. Urban, “Yılın sonuna doğru 'The Boys'u çekiyorum” diyerek çekimlerinin bu yılın başlayacağını söylemiş oldu.

THE BOYS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Boys'un 4. sezon çekimlerine başlama tarihi belli olurken 3. sezon fragmanları da yayınlandı. Ancak The Boys severler yeni sezonu izlemek için 3 Haziran tarihini beklemek zorunda.



