"Cem Karaca" sete çıktı: Çekimler Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de başladı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:46

“Dilberay”, “Barış Akarsu: Merhaba” filmlerinin ardından, Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketleri bu kez Cem Karaca’nın hayatını anlatan film için güçlerini birleştirdi.

Danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin yaptığı projenin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğu ise ülkemizin en önemli ve sıra dışı yönetmenlerinden Yüksel Aksu’ya emanet.

İsmail Hacıoğlu’nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz filmde deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan’ı baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın’ı ise anne Toto Karaca rolünde izleyeceğiz.

Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.