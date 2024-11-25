'Maria' ile Oscar adayı olabileceği konuşuluyordu... Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ödül aldı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:08

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:08

Oyuncu Angelina Jolie, Torino Film Festivali'nde ‘Stella Della Mole Ödülü'ne layık görüldü.



Festivalde Jolie’nin yazıp yönettiği ‘Without Blood’ filmi de gösterildi. ‘Without Blood’ filmi Alessandro Baricco'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio José gibi isimlerin rol aldığı film, çocukken babası bir çete tarafından öldürülen ‘Nina’ adlı bir kadını konu alıyor.







Savaş, intikam, hafıza ve iyileşme üzerine olan filmin dünya prömiyeri Eylül ayında Toronto Film Festivali'nde yapıldı.



BİLGİNER VE JOLİE'Lİ 'MARİA'

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'i buluşturan "Maria" 81. Venedik Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve izleyiciler tarafından 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Filmin bu başarısı Angelia Jolie'nin Oscar adayı olabileceği yönünde yorumlandı.



Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu Maria filmi, ABD'de 27 Ekim'de gösterime girdi.



Filmin 11 Aralık'ta dijital platformlarda yayımlanması bekleniyor.



Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.