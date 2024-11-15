Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası devam ediyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:12

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:12

Bir dönemin ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası, mahkemeye taşınmak üzere. 2021 yılında Jolie, Miraval Şatosu’ndaki şaraphane hisselerini Rus işadamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, eski eşinin kendisine "zarar vermek" amacıyla hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı. Jolie ise Pitt’in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı" verdiğini öne sürerek karşı dava açmıştı.

DAVA SÜRECİ

Ünlü çiftin hukuk mücadelesi, mahkeme salonlarına taşınıyor. Daily Mail’in haberine göre, Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin, gelecek yıl mahkemede karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Jolie'nin avukatları, Pitt’in geçmişte hisseleri almak için teklif sunduğunu, ancak Jolie’nin gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için satışın gerçekleşmediğini belirtti. Pitt’in avukatları ise Jolie’nin, çiftin Miraval’daki hisselerini her iki tarafın da izni olmadan satarak anlaşmayı ihlal ettiğini savunuyor.

2014 yılında Güney Fransa’daki malikanede evlenen ve 2016’da boşanan ünlü çiftin, gelecek yılki duruşmada ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor. Brad Pitt'e yakın bir kaynak, “Bu basit bir ticari anlaşmazlık, ancak diğer taraf, davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran kişisel unsurları sürekli olarak dava sürecine dahil ediyor” dedi.

SHILOH'NUN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını kullanmamak için açtığı davayı kazandı. Shiloh, bundan sonra yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak. 2006 doğumlu Shiloh’un tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" idi, ancak bundan sonra "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

ÇOCUKLARININ SOYADI DEĞİŞİKLİKLERİ

Shiloh’un soyadını değiştirmesiyle birlikte, diğer bazı çocukları da babalarının soyadını kullanmayı bıraktı. Çiftin ikiz çocuklarından Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'ta asistan olarak görev almış ve broşürde yalnızca "Jolie" soyadını kullanmıştı. Vivienne’in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı ise henüz bilinmiyor. Ayrıca, Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı ve geçtiğimiz yıl üniversiteye başladığında, kendini tanıtırken "Zahara Marley Jolie" olarak adlandırmıştı.