Simge lider Atatürk

08 Kasım 2023 Çarşamba

Atatürk, bütün artamlarıyla liderdir. Lider;

- Toplumu belirlenen amaç doğrultusunda davranışa yönlendirir.

- Toplumun moral gücünü harekete geçirerek, izleyenleri kararlara katarak sinerji yaratır.

- Yetenekleri, erdem ve artamlarıyla, meziyetleriyle saygınlık, otorite sağlar.

- Etkileyici, karizmatik, büyüleyicidir.

- Sürükleyicidir. Etkileri zaman ve mekânla sınırlı değildir.

- Geriye dönük değil, ileriye bakışlıdır.

Atatürk, zorlamayla, beklentiyle, lider sıfatı yakıştırılmasıyla değil, gerekli niteliklerle, artamlara ve meziyetlere sahip olduğu için liderdir.

Büstüne, heykeline çekiç sallamakla, boya atmakla, fotoğrafını yakmakla, resmine çirkin hareketle küçük düşürüleceğini; ismini anmamakla, kitaplardan çıkarmakla tarihten silinebileceğini düşünmek en azından sağduyu eksikliğidir. Bu tür davranışlarda bulunanların akıl sağlıklarını incelemek, entelektüel, bilişsel, anlak zekâlarını da (IQ, intelligence quotient) ölçmek gerekir. Kişinin, kavrama, bilgi edinme, algılama, analiz yapma, çözüm üretme, akılcı davranış gücünü, yeteneğini gösteren IQ, anlak zekâ testleriyle ölçülmekte, yeterliliği konusunda değerlendirme yapılmakta, zekâ geriliği varsa belirlenmektedir.

Kişinin eylemiyle yarar sağlamadan kendisini zarar vermesi “aptallık” olarak tanımlanır. Atatürk’ü aşağılamaya yeltenenler, tutuklanma, gözaltına alınma, mahkûmiyetle fayda sağlamadan kendilerine zarar vermektedirler. Zekâ geriliğinin de dereceleri vardır. Ahmak, ebleh, embesil sıfatları kullanılır ancak bu sıfatlar, zekâ testlerinde tanımlanmamış olup halkın günlük konuşma yakıştırmasıdır.

Atatürk’ü, halk katında küçük düşürmek için “ayyaş” sıfatı yakıştırma çabaları da vardır. Kanıt olarak da Atatürk’ün akşam sofraları gösterilir. Akşam sofrası bir işret masası değildir. Atatürk, CHP’nin de genel başkanı olduğundan partinin formel olarak farklı MKYK toplantısı özelliğindedir. Toplantıda, parti ve ülke sorunları tartışılır, kararlar alınır. Toplantının tutanağı yoktur ama karara bağlanacak konulara ilişkin notları vardır.

Devrim, toplum yaşamında, ekonomik etik, kültürel alanlarda ileriye dönük köklü, kalıcı, iyileştirici değişiklikler olarak tanımlandığında Atatürk devrimcidir. Devrimlerin korunmasında da Bursa Nutku’nda açıklandığı gibi son derece titiz, kararlıdır:

“Türk genci, devrimlerin ve Cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, ‘Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır’ demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, ‘Polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir’ diye düşünecek, ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, ‘Demek adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek’. Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve Meclis’e telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki ‘Ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir’. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği.”

Bağımsızlık savaşı yalnız dış güçlere karşı değil, dış güçlerle birlikte din motifli işbirlikçilere karşı da kazanılmıştır. Devrim karşıtlığına doğru tanı koymak, kendi kökenini, yandaşlarını korumak gerekir.

Atatürk, bağımsız ulus devlet kuruluşunu sağlayan gerçek milliyetçidir. Bu ortamıyla da dünya mazlum uluslarının lideri olarak kürenin beş kıtasında da büst, cadde adı, müze ve benzeriyle bergüzar, andaçtır.

Atatürk simge liderdir.