Ankara'da heyecan veren 100. yıl kutlamaları...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:12

Cumhuriyetin 100. yılı için heyecan dorukta. Birçok şehirde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla kutlanacak. Başkent Ankara'da bu şehirlerden biri. İşte, Ankara'da 100. yıl kutlamaları...

27 EKİM'DE YAPILACAK ETKİNLİKLER

12.00 - Kent Orkestrası, Gençlik Parkı

13.00 - Bando Takımı gösterisi, Altınpark

14.30 - Bando Takımı gösterisi, Ankara Kalesi

15.00 - Kent Orkestrası konseri, Kurtuluş Parkı

15.00 - Mehter Takımı gösterisi, Ankara Kalesi

16.00 - Bando Takımı gösterisi, Kurtuluş Parkı

17.30 - Bando Takımı gösterisi, ODTÜ Metro İstasyonu

28 EKİM'DE YAPILACAK ETKİNLİKLER

12.00 - Kent Orkestrası konseri, Lozan Parkı

12.30 - Bando Takımı gösterisi, Botanik Parkı

14.00 - Bando Takımı gösterisi, Lozan Parkı

15.00 - Kent Orkestrası konseri, 30 Ağustos Zafer Parkı

15.30 - Bando Takımı gösterisi, Seymenler Parkı

17.00 - Bando Takımı gösterisi, Kuğulu Park

ANKARA'DA DÜZENLENECEK KONSERLER...

Sevilen sanatçıları Başkentli sevenleriyle bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, 100. yıl coşkusunu dev konserlerle yaşatacak. AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda düzenlenecek Cumhuriyet Konserlerinin programı ise şöyle;

- 26 Ekim Perşembe günü saat 18.00 Güneş,

- 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00 Athena,

- 27 Ekim Cuma günü saat 18.00 Selçuk Balcı,

- 27 Ekim Cuma günü saat 20.00 Zeynep Bastık,

- 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 Bege,

- 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00 Hadise,

- 29 Ekim Pazar günü saat 20.00 Candan Erçetin.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sevilen sanatçı Işın Karaca’yı Elmadağ Renkli Köy’de sevenleriyle buluşturacak.

100. YIL KUTLAMALARI SERGİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından düzenlenen 100. Yıl BELMEK Sergisi, 26-30 Ekim tarihleri arasında Zafer Çarşısı Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak.

ŞEHİRCİLİK FORUMU

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "100. Yıl Ankara Şehircilik Forumu" 29 Ekim akşamı resepsiyonla başlayacak ve 30 Ekim akşamı gala ile sona erecek. Bu forum, Ankara'nın dost ve kardeş kentlerinin belediye başkanları, başkan yardımcıları ve uluslararası yerel idare kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirecek.

SPOR ETKİNLİKLERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, bir dizi spor etkinliği düzenlenecek, bunlar arasında tenis turnuvası, yürüyüşler ve diğer spor aktiviteleri bulunuyor.

GENÇLİK MERKEZİ KUTLAMALARI

Aile Yaşam Merkezleri (AYM) ve Gençlik Merkezleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için ev sahipliği yapacak. Bu merkezlerde çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenecek.

Ankara'daki bu etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılını coşku içinde kutlamak isteyen herkese geniş bir yelpazede etkinlik sunuyor. Bu özel dönemi coşku ve paylaşımla kutlamak mümkün...