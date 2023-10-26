Kültür ve sanatın uluslararası buluşması: Cumhuriyetin 100. yılı...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:35

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:35

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali

Bu etkinlik, Hollanda'da gerçekleşecek ve Türk filmlerine odaklanacak.

Sırbistan'da 100. Yıl Türkiye Sergisi

Başkent Belgrad'da düzenlenen bu sergi, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemini yansıtacak.

İlber Ortaylı ile Konferanslar

Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Avusturya ve Macaristan'da Cumhuriyet'in 100. yılını anlatan konferanslar düzenleyecek.

İstanbul Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile 100. Yıl Konseri

Hırvatistan’ın Vazardin kentinde gerçekleşecek olan 100. yıl konseri 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Konserleri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 30 Ekim’de Almanya Berlin Filarmoni Orkestrası’nda, 1 Kasım’da da İsviçre Zürih Tonhalle Konser Salonu’nda konserler verecek.

Türkiye'nin Renkleri Projesi

28 Ekim’de Essen Kongre ve Fuar Merkezi'nde sahnelenecek bu projede sanatçılar Türk kültürünü yansıtacak.

Türk Filmleri Gösterimi Rusya'da

Rusya'nın farklı bölgelerinde 100 ayrı Türk filminin gösterimi yapılacak. Gösterim yıl sonuna kadar devam edecek.

Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi

Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisi İran'da sergilenecek ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin tarihine ışık tutacak görseller içerecek.

100 Yılda Türkiye Sergisi

Belgrad Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan bu sergi, Sırbistan'da sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ü Fotoğraf Sergisi

Fransa'da ziyaretçilere açılacak olan bu sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılını görsel bir şekilde anlatacak.

Cumhuriyetin Tanıklarıyla Röportajlar

Cumhuriyet Türkiye'sinin tanıklarından, devlet büyükleri, diplomatlar, akademisyenler, askerler ve öğretmenler ile yapılan röportajlar, Cumhuriyet tarihi için önemli bir kaynak olacak.

Uluslararası Atatürk Kongresi

8-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan bu kongre, Türkiye'nin 100 yıllık birikimi konusunda yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirecek.

Eser Serileri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılını anlatan 11 ciltlik bir eser serisi olan "Türkiye'nin 100 yıllık birikimi"ni hazırlıyor. Aynı zamanda daha akademik bir perspektife sahip 12 ciltlik bir eser serisi de sunulacak.

Kültür Yolu Festivalleri

11 ayrı şehirde 100 gün boyunca süren Kültür Yolu Festivalleri, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini yansıtan bir dizi etkinlik sunuyor.

Devlet Tiyatroları

"Ateş" adlı oyun, 29 Ekim'de Samsun Bandırma Vapuru önünde sahnelenecek ve ardından Türkiye genelinde turneye çıkacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Yüzünde Yüzler" adlı oyunla Anadolu insanının serüvenini anlatacak.

Film Mirasının Dijitalleştirilmesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel mirasını temsil eden filmleri dijitalleştirerek erişime açtı. "Film Mirasım" internet sitesi aracılığıyla bu filmlere erişek mümkün.

Tüm bu etkinlikler, Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama coşkusunu paylaşmayı, tarihini ve kültürünü tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.