Antakya'da sinemanın büyüsü: Antakya 11. Uluslararası Film Festivali

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:03

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:03

Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğinin merkezlerinden biri olan Antakya, sadece geçmişiyle değil, aynı zamanda sanatla ve sinemayla da anılmaya başladı. Antakya'nın tarihine ve mitolojik Defne hikayesine ilham kaynağı olan bu büyüleyici şehir, "Antakya Altındefne Film Festivali" ile sinema dünyasına ışık tutuyor. Antakya Film Festivali, yerel belediyelerin ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla her yıl daha da zenginleşen içeriğiyle büyümeye devam ediyor.

Festival, dünya ve Türk sinemasının değerli örneklerini seyircilerle buluşturuyor. Berlin, Cannes, Venedik, Karlovy Vary, Toronto, Rotterdam gibi saygın festivallerde gösterilen filmler, Antakya'da sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin gelenekselleşen bölümleri arasında uluslararası film yarışması, uzun metraj film yarışması, ulusal kısa film yarışması, belgesel film yarışması, davetli ülke sineması, ustaların gözünden, ustamızı anma günü ve açık hava sineması yer alıyor. Film gösterimlerinin yanı sıra sinema kursları, atölyeler, sergiler ve panellerle kültür ve sanat dolu bir etkinlik programı sunuluyor.

450'den fazla başvuruyla 11. Uluslararası Antakya Film Festivali, sinema dünyasının dikkatini çekiyor. 13 - 19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek bu büyüleyici etkinlik sanatın iyileştirici gücüyle yaşanan acıları hafifletmeyi amaçlıyor.