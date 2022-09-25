Antalya 1. Uluslararası Food Fest Gastronomi Festivali sürüyor

25 Eylül 2022 Pazar, 22:37

Dünyaca ünlü şefler İtalya'dan Luigi Taglienti, Portekiz’den Rui Silvestre, İspanya’dan Joann Artieda, Macaristan’dan Jeno Racz, yaptıkları workshoplarda festival alanında lezzet şovları sundu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler kapsamında panel ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

Gün boyunca ünlü şefler Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planaguma Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshoplar gerçekleştirildi.

İpek kozasından portakal çiçeği broşu yapımı etkinliğinin de düzenlendiği festival, akustik konserle sona erecek.