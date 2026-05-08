Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Barok Rüyası' konseriyle sezona veda edecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2025-2026 sanat sezonunu "Barok Rüyası" konseriyle 8 Mayıs'ta tamamlayacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sezonun kapanışı niteliğindeki konser, Barok dönemin zengin müzikal birikimini sahneye taşıyacak ve sezon boyunca sunulan repertuvar çeşitliliğinin dikkat çekici bir finali olacak.

Barok müziğin tarihsel açıdan önemli ancak günümüzde daha az seslendirilen eserlerinden oluşan program, dinleyicilere farklı bir müzikal deneyim sunmayı amaçlıyor.

Konserin öne çıkan eserlerinden biri olan Orkestra Şefi Wolfgang Riedelbauch imzalı "Kara Mustafa" ise dünya prömiyeriyle repertuvara dahil edilecek.

17. ve 18. yüzyıl müzik geleneğinden seçilen eserlerin yer aldığı konser, Barok dönemin farklı evrelerine uzanan bütünlüklü bir yapı sunuyor.

Konserde soprano Işılay Meriç Karataş, mezzosoprano Seçil Fenercioğlu ve bariton Mehmet Ali Tutar solist olarak sahne alacak. Antalya DOB Orkestrası'nı Orkestra Şefi Wolfgang Riedelbauch yönetecek, başkemancılığı ise Fahrettin Arda üstlenecek.

Konser, 8 Mayıs saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Biletler, Antalya Devlet Opera ve Balesi gişeleri ile www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.