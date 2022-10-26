Antalya DOB'dan "Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri" konseri

26 Ekim 2022 Çarşamba, 18:42

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümüne özel konser gerçekleştirilecek. Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde verilecek konser, cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Cumhuriyet döneminin en önemli bestecilerinden ve müzik eğitimcilerinden Muammer Sun'un, ülkenin fedakarlıklar ile nasıl kurulduğunu anlatan unutulmaz "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmleri için bestelediği eserlerin seslendirileceği konserde, orkestrayı şef Ömer Yöndem yönetecek, başkemancılığı ise Demet Emen üstlenecek.

Antalya DOB korosunun şef Mahir Seyrek tarafından hazırlandığı konserde soprano Sevinç Bilgin ve Işılay Meriç Karataş ve tenor Burak Pektaş solist olarak sahne alacak.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.