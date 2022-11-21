Antalya edebiyat günleri sona erdi
7. Antalya Edebiyat Günleri 20 Kasım’da Antalya Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen şiir okuması ile sona erdi.
Etkinlik teması üzerine gerçekleşen bir atölye çalışması sonucunda yapılan ve aralarında Hayati Misman, Çetin Bilgin, Prof. Dr. Erol Batırberk gibi sanatçıların da bulunduğu resimler İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde sergilendi.
Edebiyat Günleri’nde verilen öykü kitabı ile ilk öykü kitabı ödülleri Polat Özlüoğlu’nun Annem Kovboylar ve Sarhoş Atlar ve Erkan Karaaslan’ın Kaplumbağalar Ölmesin ve Günay Çetao Kızılırmak’ın Köstebek Yolları kitaplarının oldu.
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