Antik mezarlarda bulunan kil silindirler, en eski alfabenin izlerini ortaya çıkardı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:33

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:33

Science Daily dergisinin haberine göre, Suriye’nin Umm-el Marra kentinde yapılan arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin en eski alfabe örneklerinden birini gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar, erken Tunç Çağı'na dayanan mezarlarda altın ve gümüş takılar, iskeletler ve çeşitli günlük yaşam eşyalarının yanı sıra, üzerinde yazılar bulunan 4 adet kil silindire rastladı.

Johns Hopkins Üniversitesi arkeoloji profesörlerinden Glenn Schwartz, kazıların detaylarını açıkladı. Radyokarbon tarihleme yöntemiyle yazıların M.Ö. 2400’lü yıllara ait olduğunu doğrulayan Schwartz, bu yazıların, daha önce bilinen alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu belirtti. Bu keşif, alfabenin MÖ 1900’lerden sonra Mısır ve çevresinde icat edildiği yönündeki eski inanışları sarsabilir.





KİL SİLİNDİRLER, GİZEMLİ BİR GEÇMİŞİ AYDINLATABİLİR



Keşfedilen yazılı kil silindirlerin, mezardan çıkarılan diğer nesnelerin kökenine ya da kime ait olduğuna dair önemli ipuçları taşıyor olabileceği ifade ediliyor. Ancak, yazıların tam anlamıyla çözülebilmesi için hâlâ bir araç eksikliği bulunuyor. Glenn Schwartz, "Yazıyı tercüme etmek için henüz bir yöntem geliştiremedik, bu yüzden yalnızca spekülasyon yapabiliyoruz," şeklinde konuştu.

Bu buluş, alfabenin kökenlerine dair mevcut anlayışları yeniden şekillendirme potansiyeline sahip ve gelecekte yapılacak çalışmalarla daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.