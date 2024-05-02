Apple TV+'dan Jake Gyllenhaal'lı 'Presumed Innocent' dizisi geliyor

Jake Gyllenhaal'ın başrolde olduğu yeni Apple TV+ dizisi "Presumed Innocent" geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 22:13
Apple TV+'dan Jake Gyllenhaal'lı 'Presumed Innocent' dizisi geliyor
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Apple TV+, Jake Gyllenhaal'un başrolünde olduğu hukuki gerilim dizisi "Presumed Innocent"ın ilk fragmanını yayımladı. Fragman, Gyllenhaal'un canlandırdığı Rusty Sabich'in seslendirmesiyle başlıyor ve izleyiciyi bir cinayet soruşturmasının içine çekiyor. Dizi, Scott Turow'un 1990 tarihli romanından esinlenerek David E. Kelley ve J.J. Abrams tarafından hayata geçirildi.

Presumed Innocent, başlangıçta 14 Haziran'da gösterime girecekken, prömiyer tarihi öne çekilerek 12 Haziran Çarşamba günü olarak belirlendi. Dizi, Tribeca Festivali'ndeki dünya prömiyerinden sadece birkaç gün sonra seyirciyle buluşacak.

Hikaye, Rusty Sabich'in cinayetle suçlanması ve yaşadığı ilişkinin ardındaki gerçeği aramasını konu alıyor. 

Ruth Negga, Bill Camp ve Elizabeth Marvel gibi isimler de dizide önemli roller üstleniyor. 

Jake Gyllenhaal ise dizinin yürütücü yapımcısı olarak görev alıyor ve aynı zamanda başrolde yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Anne Sewitsky ve Greg Yaitanes gibi deneyimli isimler bulunuyor.



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