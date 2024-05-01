90'ların ve 2000'lerin sevilen çizgi filmi dizi oluyor!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:14

Güncelleme: 01.05.2024 - 13:14

Netflix'in yakında yayına girebilecek olan canlı aksiyon Scooby-Doo dizisi hakkında Variety'den edinilen bilgilere göre, Warner Bros Television tarafından üretilen bir saatlik bir drama olacak. Senaryodan diziye dönüştürülen bu proje, Hanna-Barbera'nın klasik çizgi filmi Scooby-Doo'ya dayanacak. Ancak, dizi hakkında kesin olay örgüsü ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Dizinin yazarları Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg olacak ve Midnight Radio şemsiyesi altında André Nemec ve Jeff Pinkner ile birlikte yönetici yapımcılık yapacaklar. Yürütücü yapımcılığı ise Greg Berlanti, Sarah Schechter ve Leigh London Redman üstlenecek. Warner Bros Television projeyi üstlenirken, Netflix ve WBTV temsilcileri henüz yorum yapmayı reddettiler.

Bu proje, Scooby-Doo'nun canlı aksiyon versiyonunun ekrana taşınan ilk projesi olmayacak. 2002'de gösterime giren "Scooby-Doo" filmi ve onun devam filmi "Scooby-Doo: Monsters Unleashed", büyük gişe başarısı elde etmişti. Ayrıca, "Scooby-Doo! Gizem Başlıyor" ve 2009 ve 2010 yıllarında gösterime giren devam filmi gibi televizyon yapımları da bulunuyor.