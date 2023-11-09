Ara tatilde gidilebilecek tiyatrolar neler?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:31

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:31

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 13-17 Kasım tarihleri arasında ara tatili olacak. Bu tatili değerlendirmek isteyenler için İBB tarafıdan düzenlenen ücretsiz etkinlikler...

ARA TATİLDE GİDİLEBİLECEK ÜCRETSİZ TİYATROLAR NELER?

MERAKLI UĞUR BÖCEĞİ

Meraklı Uğur Böceği, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te sahnelenecek. İBB Şile Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

BREMEN MIZIKACILARI

Bremen Mızıkacıları, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

CESUR BALIK

Cesur Balık, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

DEDEKTİF İZ PEŞİNDE

Dedektif İz Peşinde, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

ŞAŞKIN KORSAN

Şaşkın Korsan, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

ÇALIŞKAN KARINCALAR

Çalışkan Karıncalar, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

TAVŞAN PATOS

Tavşan Patos, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

MÜZİK KUTUSU

Müzik Kutusu, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

BİR ÇİFTLİK MASALI

Bir Çiftlik Masalı, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

KARDAN ADAM’IN İNADI

Kardan Adamın Masalı, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Arnavutköy Yaşam Merkezi'nde sahnelenecek.

DOSTUM İBİŞ

Dostum İbiş, 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te, İBB Ali Emiri Efeni Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.