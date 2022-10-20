Artweeks@Akaretler'in 7. edisyonu 2 Kasım'da başlayacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:29

Akaretler Sıraevler'de gerçekleştirilen, Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği çağdaş sanat etkinliği Artweeks, yeni edisyonunda da izleyicilere farklı disiplinlerden pek çok eser sunacak.

Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileriyle kutlayan etkinlik, 13 Kasım'a kadar Akaretler Sıraevler 15,17,19,37-39 ve 55 numaralı binalarında ücretsiz devam edecek.

Etkinliğe katılan galeriler arasında, Ambiedexter, Anna Laudel, Arton, Bosfor, Büyükdere 35, Difo, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank, Martch, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, The Empire Project, The Pill, Versus ve X-ist yer alıyor.

Sanat alanında fuar dışı bir yaklaşım ile organize edilen [email protected] 6. edisyonunda 12 günde 100'den fazla sanatçıyı, 16 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 2 koleksiyoner seçkisini 110 bin kişiyle buluşturmuştu.