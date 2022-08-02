Muhbir (Snitch) filminin konusu nedir? Muhbir filmi IMDb puanı kaç? Muhbir filminin oyuncu kadrosu...
Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'un yaptığı, 2013 yapımı aksiyon filmi muhbir sık sık tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Muhbir (Snitch) filminin konusu nedir? Muhbir filmi IMDb puanı kaç? Muhbir filminin oyuncu kadrosu...
Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'un oturduğu, senaristliğini ise yine Ric Roman Waugh ve Justin Haythe'nin üstlendiği Muhbir orijinal adıyla 'Snitch', sık sık ekranlara gelen yapımlar arasında. Peki, Muhbir (Snitch) filminin konusu nedir? Muhbir filmi IMDb puanı kaç? Muhbir filminin oyuncu kadrosu...
MUHBİR (SNİTCH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Üniversite öğrencisi genç oğlu, yanlış bir suçlamayla uyuşturucu satıcılığından 20 yıl hapis cezası alınca, düzenli ve sakin bir aile hayatı süren babasının yapacak tek bir şeyi alır: polisle iş birliği yaparak kılık değiştirecek ve uyuşturucu çetesinin en tepesindeki adama ulaşmaya çalışacaktır. Kendi hayatını da riske attığı için eşiyle arası bozulacak olsa da, oğlunu hapiste çürütmeye hiç niyeti yoktur. Fakat kendilerine karşı polisle işbirliği yaptığı örgüt, azımsanmayacak kadar tehlikeli adamlardan oluşmaktadır. John oğlunu kurtarmanın yanı sıra hayatta kalma mücadelesi de verecektir.
MUHBİR FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.4/10 olarak karşımıza çıkıyor.
MUHBİR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Filmin oyuncu kadrosu daha önce de aksiyon filmlerinde rol almış, başarılı yıldızlardan oluşuyor. Kadro şöyle;
- Dwayne Johnson
- Barry Pepper
- Jon Bernthal
- Susan Sarandon
- Michael Kenneth Williams
- Rafi Gavron
- Melina Kanakaredes
- Nadine Velazquez
- Benjamin Bratt
- Lela Loren
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