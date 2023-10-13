Ataol Behramoğlu gençlere Rus edebiyatını anlattı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Behramoğlu; edebiyat, tarih ve Rus filolojisi bölümünde okuyan ve yazar olmak isteyen öğrencilere, yazarlık serüvenini anlattı.

Rus edebiyatı hakkında bilgiler aktaran Behramoğlu, “Rusçanın, dünya dilleri içinde çok önemli yeri vardır. 19. yüzyıl Rus edebiyatı olağanüstüdür” dedi. Üniversitede Rus dili ve edebiyatı bölümünü okuduğu günleri de anlatan Behramoğlu, yeni kitabının da müjdesini vererek “iki yıldır Rus edebiyatı tarihi kitabını yazıyorum. 11. yüzyıldan 20. yüzyıla dek yazdım. Ancak 19. yüzyıla çok ayrı yer verdim. Gençler için de çok yararlı olacak” ifadelerini kullandı.

‘LOZAN’ OYUNU SAHNELENDİ

Behramoğlu’nun “Lozan” adlı oyunu ise, Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi’nde önceki gece sahnelendi. Sahne Tozu Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği, müziklerini Timur Selçuk’un yaptığı, Haluk Işık’ın yönettiği oyunu 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve kalabalık bir izleyici grubu izledi. Oyun sonrası teşekkür konuşması yapan Behramoğlu, Lozan’ın 100. yıldönümünde bu önemli antlaşmanın karalanmak istenmesine karşı direnç gösterilmesi gerektiğine değindi.