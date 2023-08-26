‘Atatürk’ dünyada izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan ve büyük tartışmalara konu olan “Atatürk” yapımının tüm dünyada izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

İlk olarak dijital platform “Disney+” tarafından “en önemli projemiz” olarak duyurulan, daha sonra platformun yayımlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” yapımı bu vazgeçişte Ermeni diyasporasının payı olduğuna yönelik iddialar gündemdeki yerini koruyordu. Disney Plus’ın dizi olarak duyurduğu yapım, dijital platformla ilişiği kesildikten sonra iki filme dönüştürüldü. “Atatürk”, 29 Ekim’de FOX’ta “televizyon versiyonu” izleyiciyle buluştuktan sonra 3 Kasım’da hem Türkiye hem de dünyada vizyona girecek. Ocak 2024’te ise ikinci film sinemalarda olacak. Yasa gereği filmler sinemalarda vizyona girdikten en az beş buçuk ay sonra dijital platformlarda gösterilebildiği için “Atatürk” yapımı Eylül 2024’te adı henüz açıklanmayan bir dijital platformda tekrar tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

“Atatürk - 1. Film” ve “Atatürk - 2. Film” adıyla iki ayrı sinema filmi olarak vizyona girecek yapımla ilgili dün Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya filmin haklarını elinde bulunduran Lanistar Medya adına yapımcı Saner Ayar ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin ev sahipliği yaptı. Ayrıca “Atatürk” yapımının özel fragmanı ve kamera arkası belgeseli de ilk kez gösterildi.

‘SİPARİŞLE YAPILMADI’

Basın toplantısı, birçok konuyu da netliğe kavuşturdu. Saner Ayar da sözlerine “Film siparişle yapılmadı” diyerek başlarken aslında yapımın Disney+ tarafından ortaya çıkarılmadığını vurguladı. Ayar, “Geçmişimize saygı duruşu” düşüncesiyle 2019 yılında yola çıktıklarını ve bu filmin hayalleri olduğunu dile getirdi. Yola çıkarken hedeflerinin Cumhuriyetin 100. yılında bu filmi yayımlamak olduğunu belirten Ayar, “Disney’le sözleşmemizi 2022 yılında imzaladık. Ancak Disney’in global yapımlarını durdurması dağıtım planlarımızı değiştirdi” diye konuştu.

Ayar, filmin başta Türkiye olmak üzere, ABD, Avrupa, Balkanlar dahil olmak üzere Ortadoğu’da da sinemalarda vizyona gireceğini ifade etti. Asya’da da birçok ülkeyle vizyona girmesi için görüşüldüğünü söyledi. Ayar, destekleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da teşekkür etti. Bu açıklamalarla Disney+’ın proje iptali sonrası eleştiri konusu olan “tüm dünyada gösterilmeme” ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.

‘ERMENİ DİYASPORASININ GÜCÜNÜ BİZ ABARTIYORUZ’

Sanen Ayar, “Ermeni diyasporası’nın baskısı üzerine mi Disney+ iptal etti” sorusu üzerine “Ermeni diyasporası’nın gücünü biz abartıyoruz” derken bu iddiaları ciddiye bile almadığını dile getirdi.

‘KURGU GEREKTİRMEDİ’

Dizi olarak açıklandıktan sonra filme dönüştürülmesiyle ilgili de konuşan Ayar, ilk olarak Disney+ olmayan bir platformdan projenin diziye dönüştürülmesi teklifi aldıklarını bunun üzerine dizi olarak çektiklerini belirtti. Ancak filme dönüştürmekte ciddi bir kurgulama gerektirmediği ve bunun üzerine iki filme dönüştürüldüğünü açıkladı.

BELGESEL DEĞİL...

Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ise filmin bir belgesel olmadığını vurguladı. “Biz bir Atatürk filmi yaptık. Drama çektik” diyen Öztekin, “Tüm dünyanın izleyip ona hayran olacağı bir film çekmeye çalıştık. Kalbimdeki, ruhumdaki hissedebildiğim Atatürk’ü yansıtmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.