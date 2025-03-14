Atıklardan sanata: Puşkin’in şiiri heykele dönüştü

Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:59

Eko-sanatçı olarak tanınan Güzel Amirova, ünlü Rus yazar ve şair Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in 1820’de yayımlanan Ruslan ve Ludmila şiirini, Manavoğlu Parkı’nda geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı bir heykelle canlandırdı. Geri dönüştürülen malzemelerle yapılan denizkızı heykeli, fırtınada devrilen bir ağacın gövdesine yerleştirildi.



Petersburg’da başladığı çalışmalarını 5 yıldır Antalya’da sürdüren Amirova, yaptığı çalışmalarla geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı ve çevre bilinci oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Parkta dolaşırken fırtınada devrilen bir ağacı gören Amirova, Puşkin’in dizelerindeki kompozisyonun zihninde canlandığını ve bunu hayata geçirmek için çalışmalara başladığını belirtti.





Çevre sorunlarını insanlara göstermenin en güzel yollarından birisinin sanatla Amirova, "Çevreyi güzel ve yaşanabilir kılmak çok zor değil. Çalışmalarımla bunu insanlara göstermeye çalışıyorum. Benim manifestom, hiçbir şey çirkin olmasın. Dünyamızda sadece güzellik olsun" dedi.Heykelin yapımında herhangi bir yapıştırıcı kullanmadığını vurgulayan Amirova, atıktan elde edilen malzemeleri ısı kullanarak şekillendirdiğini belirtti. Amirova, bu heykelin aynı zamanda ülkeler arası dostluk sembolü olmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi.