Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Barış yolu bilimdir, sanattır

14 Mart 2025 Cuma

Bu başlıkta bir yazıyı yıllar önce yazmıştım. Gazetede hemen her gün sokakların insan kanına bulandığını okuyunca, onu gözden geçirerek yeniden yayımlıyorum.

Yeryüzünde insan çoğaldıkça aralarında azgın savaşlar çıkıyordu. Öyle de olsa insan, en kanlı günlerde bile felsefeden bilime, şiirden romana, heykelden resme gelişim göstererek barışın yolunu açmıştır.

Kurtuluş Savaşı’yla Türkiye’yi çağdışılıktan kurtarıp çağdaş kılan Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın birçok ülkesindeki büstlerinin ön yüzüne şu sözü yazılmıştır:

“Yurtta barış, cihanda barış! Milletin hayatı tehlikeye düşmediği sürece savaş cinayettir.”

SAVAŞ VE BARIŞ

Barış söz konusu olunca ilk akla gelen, Tolstoy’un Savaş ve Barış romanıdır. Tolstoy, kitlelerin can verdiği Fransa-Rusya savaşında yalnızca insan ölümünü anlatmıyor, evrensel duyarlığıyla bir atın can verişini de insanlığın gözünün önüne seriyor.

Her canlının yaşamaya hakkı olduğu izlenimi yaratan Savaş ve Barış romanının özü şu tümceye dayanır: “Bütün kötülüklere karşın hayat yaşanmaya değer.”

Bu kısacık cümlenin içerdiği anlam, barışın insanlığın güvencesi olduğunu belirler. Sanatçı, yaratıcı gücüyle, sanatı insanlığın bilincine yerleştirmiştir.

GUERNİCA

Güzellik duygusunu insanlığın beğeni dünyasına yerleştiren de sanatçıdır. Koca kayalara elindeki keskilerle biçim veren bir heykeltıraşı getirin gözünüzün önüne. “Sanat ruhun üzerindeki günün tozunu temizler” diyen Picasso, Beethoven’ın uygarlık melodilerini duyarak fırçasını tuvalini üzerinde gezdirmiştir. Picasso’nun yüreği yaratıcılıkla atmamış olsaydı insanın birbirini vahşi hayvanlar gibi parçaladığı savaşın simgesi olan ölümsüz “Guernica” resmini yaratabilir miydi?

O resmi nasıl bir inançla yapmış olmalı ki Guernica’yı görmeye gelen generallerden biri, Picasso’ya “Bunu siz mi yaptınız?” diye sorunca büyük sanatçı, insan yüreğini sarsan yanıtını yapıştırmıştır:

“Hayır, siz yaptınız!”

Picasso, Guernica’yı yaptığını şöyle dile getiriyor:

“Üzerinde çalıştığım ve Guernica adını vereceğim resimlerimde, İspanya’yı acı ve ölüm okyanusuna batıran askeri sınıfa duyduğum nefreti açıkça göstermekteyim.”

SANAT-BİLİM KAYNAŞMASI

Picasso’nun bir duvarı kaplayacak denli büyük Guernica adlı resminde bir at figürü vardır. Büyük ressam, atın ağzından fırlayan o çaresiz dilin kıpırdanışıyla, insanı birbirine kırdıran savaş kasaplarını tarihin lanetli çukuruna gömmüştür.

Güzellik sanatla, gerçeklik bilimle çıkar ortaya. Savaş ne denli yıkıcısıyla, sanat öylesine yapıcıdır. Einstein da onu dile getiriyor:

“Ben, savaşı öylesine tiksinti verici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi parçalayıp yok ederim daha iyi. (...) Ben barış için savaşmak istiyorum” demiştir.

İnsanlığı savaş denen bilerek yapılan cinayetten ancak sanatın aydınlatıcı ışığı kurtarmıştır. Çok yönlü müzik şenliklerinin özünde, ses sanatının olağanüstü etkisi yatar. Sanatta, her dinden, her ulustan insanın ortak emeğinin olduğunu unutmayalım.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Barış yolu bilimdir, sanattır 14 Mart 2025
Anlamlı özlü sözler 7 Mart 2025
Camileri ahıra çevirmek 28 Şubat 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Arturo Ui’nin Önlenemez Düşüşü!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Emre Kongar’a göre alt kimlik üst kimlik
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Katliam yasası, iktidarın çöküşünün belgesidir!
Işık Kansu
Işık Kansu Halkta eşik açılmış, CHP kararlılık, inanç ve iradede bütünleşmiş: İmamoğlu korkusavar olmuş
Olaylar Ve Görüşler
Avrupa’nın güvenliği ve Türkiye - Nejat Eslen
Olaylar Ve Görüşler
Türk romanında hekim imgesi - Prof. Dr. Süleyman Kalman
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Yumruk, ihraç, koltuk
Sertaç Eş
Sertaç Eş Amerika ‘barış’ isterse...
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Tehdit... Atlantik’in öte yakası
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Barış yolu bilimdir, sanattır
Feridun Andaç
Feridun Andaç ‘Milliyetçi Türkiye mi?’ MHP nerede duruyor?
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs İklim krizi, kuraklık ve yeni yasa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler