Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük oyun festivali tüm hızıyla devam ediyor

26 Eylül 2021 Pazar, 00:08

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu festivale oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen That’s The Way kurucu ortağı Çağrı Işıklıoğlu, “Yaklaşık bir yıldır hazırlandığımız ve Türkiye’nin en büyük e-spor festivali olan organizasyonumuz süresince yanımızda olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Geleneksel oyunların yanı sıra günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde geliştirilen VR oyunların ve çeşitli e-spor turnuvaları ile cosplay etkinliklerinin yer aldığı, İzmir Yeni Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen İzmir Oyun Festivali, oyun severlere birbirinden eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

X, Y VE Z KUŞAKLARI BİR ARADA

That’s The Way kurucu ortağı Çağrı Işıklıoğlu, festivalde 7’den 70’e her yaştan katılımcının keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Uzun zamandır eksik kalan etkinlik ve festival özlemimizi hem Z kuşağı hem de X ve Y kuşaklarından katılımcılarımızla birlikte gideriyoruz. Festivalimizin 2. ve 3. gününde katılımın gittikçe arttığını görmek beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

CEZA İZMİR OYUN FESTİVALİ SAHNESİNDE!

Dijital ve geleneksel oyunların ve turnuvaların yanı sıra çeşitli simülasyonlar, söyleşiler ve gösteri maçlarının da yer aldığı festivalin ilk gününün sonunda Manga konseri ile keyifli dakikalar yaşayan katılımcılar, festivalin son günü olan 26 Eylül Pazar günü de rap müziğin sevilen ismi Ceza sahne alacak.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU FESTİVAL ALANINDA OLACAK

İzmir Oyun Festivali’nin son gününde ise, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve kent protokolünün festivale katılım sağlayacağı bildirildi.