Aylin Aslım, Sena Şener ve daha fazlası… İzmir çim konserleri başladı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çim Konserleri başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşacak konserler yine birbirinden farklı sanatçı ve konukları ağırlıyor.

ANKA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:41
Aylin Aslım, Sena Şener ve daha fazlası… İzmir çim konserleri başladı!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Çim Konserleri İzmirlileri yine sanatla buluşturacak.

4 Temmuz’da Kent Orkestrası ile başlayan program, birbirinden farklı sanatçı ve gruplarla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşmayı sürdürecek. Çim Konserleri her hafta perşembe günü saat 21.00’de düzenlenecek. Konserler 29 Ağustos tarihinde son bulacak.

İŞTE ÇİM KONSERLERİ PROGRAMI

Ayşegül & Nezih Yeşilnil ''Jazzy, Rocky, Funky ''

11 Temmuz Perşembe

Aylin Aslım

18 Temmuz Perşembe

Sattas

25 Temmuz Perşembe

Uğur Sayınbaturn Jazz Ensemble

1 Ağustos Perşembe

Sena Şener

8 Ağustos Perşembe

Retrobüs

15 Ağustos Perşembe

Doludizgin Manço Project

22 Ağustos Perşembe

A Capella Gramoofon Feat Cavernas Band

29 Ağustos Perşembe


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