Haliç'te erkek cesedi bulundu

10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:39

İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı.

Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.