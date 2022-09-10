Haliç'te erkek cesedi bulundu

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan kişinin cansız bedeni dalgıçların 4 saat süren çalışmasıyla bulundu.

DHA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:39
Haliç'te erkek cesedi bulundu
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İstanbul Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü'nden dün denize atlayan kişiyi görenler polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik dalgıçları yaklaşık 4 saat boyunca denizde arama yaptı.

Dalgıçların çalışması sonucu ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, ambulansla çevredeki bir hastanenin morguna götürüldü.


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