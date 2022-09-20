Kadıköy Çizgi Festivali, 23 Eylül'de başlayacak

20 Eylül 2022 Salı, 18:07

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre festival, çizer söyleşilerinden canlı çizimlere, sergilerden mezatlara kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

"İllüstratörün Hayatta Kalma Rehberi-Modül 5: Sözleşme Şart Ama Nasıl?" başlıklı söyleşiyle 23 Eylül'de başlayacak festivalde aynı gün, "Dune: Çöl Gezegeni" filmi gösterilecek.

İkinci gün öğrenci filmleri animasyon seçkisi, "Senin Adın" renkli animasyon gösterimi, canlı çizim ve boyama etkinlikleriyle "Hayatımız Çizgi Roman" ve "Çizgi Roman ve Polisiye" başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününde çizerlerin imza günü ve atölyelerin yanı sıra mezat sunumları, söyleşiler ve "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında" adlı film gösterimi yapılacak.

"Çizgi Romanı Yaşatanlar", "Genç Yeteneklerin Gözünden: Kent, Yaşam, İstanbul" ve "Latif Sergi" adlı sergilere de ev sahipliği yapacak festivalde yetişkinler ve çocuklar için çizim, kolaj ve geri dönüşüm konularında atölyeler de düzenlenecek.