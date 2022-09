Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:23

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde “Uluslararası Seçki”, “Bu Dünyanın Çocukları”, “İlk Filmler”, “Ulrike Ottinger 80 Yaşında”, “Anısına”, “Çocuklar İçin Sinema” ve uzun metraj, kısa film ile belgesellerin yer aldığı “Türkiye’den Filmler” bölümlerinde toplam 48 film gösterildi. Panellerin, söyleşilerin, “Genç Sinema” programının, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları iş birliğiyle çocuklara yönelik film gösterimi ve drama atölyelerin de gerçekleştiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, sinema sektörü temsilcileri, basın ve öğrencilerden oluşan 200 konuğu ağırladı. Festival kapsamında Mey|Diageo’nun katkılarıyla, bu yıl “Yeni Bir Yönetmen” başlığıyla verilen ödül ise Ela ile Hilmi ve Ali filmiyle dikkatleri çeken yönetmen Ziya Demirel’in oldu.

Bu yıl Ayvalık’ta kurulan Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül Cuma akşamı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve festival direktörü Azize Tan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Gecede, geleceğin sinemacıları için hayata geçirilen ve bu yıl ilk kez verilen “Yeni Bir …” ödülü de sahibini buldu. Festivalde bir yarışma yapılmamasına karşın, son bir yıl içinde vizyona girmiş ya da ulusal festivallerde gösterilmiş uzun metraj kurmaca filmlerden birindeki başarısıyla dikkat çeken genç bir sinemacıya verilen “Yeni Bir …” ödülü, ilk yılında bir yönetmenin oldu. 40.000 TL değerindeki “Yeni Bir Yönetmen” ödülünün kazananı, bu yılki seçici kurulu oluşturan Levent Aygül, Ercan Kesal, Nadir Öperli, Tülin Özen ve Aslı Özge’nin oybirliğiyle Ela ile Hilmi ve Ali filminin yönetmeni Ziya Demirel oldu. Mey|Diageo Regülasyon, Hukuk ve Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Azbazdar, “Yeni Bir Yönetmen” ödülünü Ziya Demirel adına filmin yapımcısı Anna Maria Aslanoğlu’na takdim etti.

Törenin ardından, yakın dönem Güney Kore sinemasının usta yönetmeni Park Chan-wook’un 2022 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen ve Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin açılış filmi olan Ayrılma Kararı gösterildi.

GÖSTERİMLER, SÖYLEŞİLER, PANELLER, ATÖLYELER…

16-21 Eylül tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı’nda yapılan gösterimlerde yerli ve yabancı toplam 48 filme seyircilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Cadı Üçlemesi 15+ belgeselinin yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik ile projeye sesleriyle destek veren Hare Sürel ve Gülçin Kültür Şahin; Do You Like Jupiter? belgeselinin yönetmeni Nur Akalın; Dermansız belgeselin yönetmenlerinden Melik Saraçoğlu; Vicdan’ın oyuncularından Nurgül Yeşilçay; Diyalog’un yönetmeni Ali Tansu Turhan, senarist-yapımcı Burcu Uğuz, kurgucu Osman Sarp Altay, sanat yönetmeni Gizem Kâhya İyem ile başrol oyuncularından Ushan Çakır, Hare Sürel ve Funda Eryiğit; Cem Madra anısına gösterilen Yüzler (Faces) kapsamında Tulya Madra; Ulrike Ottinger’in 80. yaş gününe özel gösterilen Dorian Gray’in Magazin Basınındaki Portresi (The Image of Dorian Gray in the Yellow Press) kapsamında sinema yazarı Engin Ertan; Suna’nın yönetmeni Çiğdem Sezgin, başrol oyuncuları Nurcan Eren ve Tarık Pabuçcuoğlu ile yapımcısı Betül Sezgin; Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek belgeselinin yönetmeni Coşkun Aşar ve ortak yapımcısı Ayhan Hacıfazlıoğlu; Eat Your Catfish belgeselinin yönetmenlerinden Noah Amir Arjomand; Üç Bin Yıllık Bekleyiş’in (Three Thousand Years Of Longing) oyuncularından Ece Yüksel ve Burcu Gölgedar; Her Şey Dahil belgeselinin yönetmeni Volkan Üce; Aşk, Mark ve Ölüm belgeseli kapsamında Kino 2022 Proje Koordinatörü Engin Ertan; Çilingir Sofrası’nın yönetmeni Ali Kemal Güven, yapımcısı Seda Özkaraca, kurgucusu Selda Taşkın ile oyuncuları Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen; Ela ile Hilmi ve Ali’nin yönetmeni Ziya Demirel, senaristi Nazlı Elif Durlu, oyuncuları Denizhan Akbaba, Ece Yüksel ve kurgucusu Selda Taşkın; Stiletto’nun yönetmeni Can Merdan Doğan, oyuncular Nihal Yalçın ve Murat Kılıç; Belki Bir Gün Gideriz’in yapımcısı Turan Kubilay; Rüzgâr İçinde’nin yönetmeni Türkay Döşkaya; Lekesiz’in yönetmeni Ali Ercivan ile oyuncuları Nezaket Erden, Hakan Emre Ünal ve Kayhan Açıkgöz; Zuhal’in başrol oyuncusu Nihal Yalçın, yönetmeni Nazlı Elif Durlu ve kurgucuları Buğra Dedeoğlu, Selda Taşkın; Kerr’in yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, yapımcısı Vildan Erşen, oyuncular Erdem Şenocak, Rıza Akın ve görüntü yönetmeni Andreas Sinanos; Yaban’ın yönetmeni Tareq Daoud, uygulayıcı yapımcısı Emine Yıldırım, oyuncusu Murat Utku, prodüksiyon asistanı Eray Yıldız; Mendirek’in yönetmeni Cem Demirer ile başrol oyuncuları Alihan Kaya ve Barış Yılmaz Gündüz ve yapımcı Eda Çarıkçı filmlerin gösterimlerinde izleyicilerle buluştular.

“Türkiye’de Yaratıcı Belgesel: Yeni Anlatım Olanakları” başlıklı panel Ahmet Gürata moderatörlüğünde Noah Amir Arjomand, Ceylan Özgün Özçelik, Melik Saraçoğlu ve Volkan Üce’nin; “Bir Zanaat Olarak Oyunculuk” başlıklı panel ise Özen Yula moderatörlüğünde Funda Eryiğit, Hare Sürel, Gülçin Kültür Şahin ve Nihal Yalçın’ın katılımlarıyla gerçekleşti. “Boyun Eğmeyen Bir Kadının Hikâyesi: Suna” başlıklı söyleşide Armağan Çağlayan, Çiğdem Sezgin ve Nurcan Eren konuşmacı olarak yer aldı. Festivalin son paneli ise “Şu Anlaşılmazlık Meselesi: Bir Filmi Anlamamak” başlığıyla, Aslı Ildır, Fatih Özgüven ve Tayfun Pirselimoğlu’nun katılımlarıyla düzenlendi.

GENÇ SİNEMA PROGRAMIYLA 30 ÖĞRENCİ AYVALIK’TA AĞIRLANDI

Gençlerle yürütülecek eğitim projelerine büyük önem veren Seyir Derneği, Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında Kültür için Alan desteğiyle bu yıl Genç Sinema programını da başlattı. Başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere yapılan açık çağrı sonucunda Genç Sinema programına, İstanbul, Ankara, Zonguldak, İzmir, Çanakkale, Muğla, Ordu, Antalya, Eskişehir ve Kütahya’dan toplam 25 farklı üniversiteden 30 öğrencinin başvurusu kabul edildi. Festival boyunca Ayvalık’ta kalan öğrenciler yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin verdiği atölye çalışmalarına katıldılar ve gönüllü olarak festivalin farklı bölümlerinde çalışarak organizasyona büyük katkı sağladılar.

ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA

Çocuklar İçin Sinema bölümündeyse Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları’nın iş birliğiyle Sarah Winkenstette’in yönettiği, köylerindeki kömür madeni nedeniyle kente taşınmak zorunda kalan Ben ve yeni okulunda tanıştığı Suriyeli mülteci Tarık ile umut ve sevgi dolu dostluğunu konu alan Çok Uzakta (Too Far Away) adlı çocuk filmi gösterildi. Küçük sinemaseverler ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği gösterim sonrası, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları Koordinatörü ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği yönetim kurulu üyelerinden ebeveyn koçu Ayşegül Cebenoyan, çocuklar için bir etkinlik düzenledi.

Yaratıcı drama eğitmeni Elif Özsoğuk da Louis Garrel imzalı kara komedi filmi Kurtarıcı’nın (Crusade) gösterimi sonrasında çocuklar için bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki afişi, resimlerinde çiçek, yaprak ve hayvan desenlerini kullanarak hem gerçeküstü bir dünya yaratan hem de yanı başımızdaki doğanın şifa vermesine ve de kendisi için şifa aramasına vurgu yapan Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilhamla ve Emel Işıtan’ın görsel tasarımıyla ortaya çıktı.