BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplam yedi ödülle Oppenheimer filmi geceye damgasını vurdu.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:50
BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu
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Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı.

Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer’ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

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En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph kazandı.

Getty Images
Oppenheimer'ın görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema (solda) ve başrol oyuncuları Cillian Murphy (ortada) ve Robert Downey Jr

Dunkirk, Inception ve The Dark Knight'ı da kapsayan kariyerinin ardından Oppenheimer ile ilk Bafta ödülünü kazanan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, emeklerinden dolayı oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

Getty Images
Emma Stone en iyi kadın oyuncu ödülünü Idris Elba'dan aldı

2024 Bafta Ödülleri'nin kazananları şöyle:

  • Film: Oppenheimer
  • Britanya Yapımı Film: The Zone Of Interest
  • Yabancı Film: The Zone Of Interest
  • Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer
  • Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things
  • Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer
  • Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph, The Holdovers
  • Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer
  • İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Earth Mama
  • Belgesel: 20 Days In Mariupol
  • Animasyon Film: The Boy And The Heron
  • Özgün Senaryo: Anatomy Of A Fall
  • Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction
  • Casting: The Holdovers
  • Sinematografi: Oppenheimer
  • Kostüm Tasarımı: Poor Things
  • Kurgu: Oppenheimer
  • Saç Ve Makyaj: Poor Things
  • Orijinal Müzik: Oppenheimer
  • Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things
  • Görsel Efekt: Poor Things
  • Ses: The Zone Of Interest
  • Kısa Animasyon: Crab Day
  • Kısa Film: Jellyfish And Lobster
  • Yükselen Yıldız: Mia Mckenna-Bruce

BBC Türkçe
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