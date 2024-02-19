BAFTA 2024 Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer filmi damgasını vurdu

Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:50

Güncelleme: 19.02.2024 - 07:50

Emma Stone da Poor Things filmindeki başrol performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık gördü. Film, bunun haricinde dört ödül daha aldı.

Cillian Murphy, atom bombasının babası olarak bilinen bilim insanı Robert Oppenheimer’ı konu edinen filmdeki başrolüyle en iyi erkek oyuncu seçilirken, Robert Downey Jr da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph kazandı.

Getty Images Oppenheimer'ın görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema (solda) ve başrol oyuncuları Cillian Murphy (ortada) ve Robert Downey Jr

Dunkirk, Inception ve The Dark Knight'ı da kapsayan kariyerinin ardından Oppenheimer ile ilk Bafta ödülünü kazanan İngiliz yönetmen Christopher Nolan, emeklerinden dolayı oyuncu kadrosuna teşekkür etti.

Getty Images Emma Stone en iyi kadın oyuncu ödülünü Idris Elba'dan aldı

2024 Bafta Ödülleri'nin kazananları şöyle: