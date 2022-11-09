Bağımsız müzik için Gazhane'de festival

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:01

2021 yılında Türkiye’deki bağımsız müzik yapımcılarını aynı çatı altında buluşturma gayesiyle kurulan Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği (BMYD), geniş çaplı lansman etkinliğini anons etti.

Bağımsız Müzik Günleri adı altında bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve MERLIN desteği ile ilerliyor.

Müze Gazhane’de 13 Kasım 2022 tarihi için planlanan organizasyon, bağımsız müziğin en seçkin isimlerinden oluşan paneller, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi içerik ortaklığıyla düzenlenen "Bağımsız Müziğe Bakış Atölyesi"ne ve açık çağrı üzerine başvuran sanatçılar arasından seçilen isimlerin kendi bestelerini dinleyiciyle buluşturacağı "Bağımsız Sahne" ile hayat bulacak.

ŞARKI SÖYLEME ATÖLYESİ DE OLACAK



Müze Gazhane’nin meydan alanında "Choral Zone" adı altında farklı vokal toplulukları ve koroların bir araya geldikleri kendi şarkılarının yanı sıra birlikte şarkılar söyledikleri bir çok sesli zaman dilimi ve alanı olarak tasarlandı. 45-50 dakikalık bu oturumda dinleyicilerin de katılacağı birlikte şarkı söyleme atölyesi de gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili merak edilemleri BMYD kurucularından Hadi Elazzi'ye sorduk...

Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği'ni tanıtır mısınız? Derneğin amacı nedir?

Bağımsız Müzik Yapımcıları Derneği Aralık 2021’in son günlerinde, WIN ve IMPALA’nın desteğiyle, bağımsız bir şekilde müzik üretmekte olan ve üretmek isteyen yapımcıların bir çatı altında olup sektörel gelişimi sağlamak adına kurulmuş bir dernek. Bir yıldan kısa bir süre içinde otuza yakın yapımcıyı çatısının altına aldı. BMG’nin ana amacı güncel müzik sektöründeki gelişmeleri müzikle amatör ya da profesyonel ilgilenen kişilerle paylaşmak, sektör dinamikleri üzerine sohbet etmek, “networking session”larla sektördeki kişilerin birbiriyle tanışmasına olanak sağlamak ve genç müzisyenlerin müziklerini sektör profesyonelleri ve müzikseverlerle paylaşmasına olanak sağlayan bir alan yaratmak.

İlk kez bir festivale imza atıyorsunuz? Bu festivalin amacını, programını anlatır mısınız? Festival sürekli hale gelecek mi? Sahne alacak grupları nasıl seçtiniz?

Bu sene Müze Gazhane'de gerçekleşecek etkinlik kapsamında önemli paneller, atölyeler ve Bağımsız Sahne olacak. Bağımsız Müzik Günleri'ni her yıl daha da büyüyen bir aktivite haline getirmek istiyoruz. Bağımsız Sahne için açtığımız başvuruya 48 saatten kısa bir sürede 200 kadar başvuru aldık. Derneğimizin üyelerinden oluşan jürimiz büyük bir titizlikle seçim yapmaya çalıştı. Gelen başvuruları dinledikçe Bağımsız Sahne'yi tek seferlik bir etkinlik olarak değerlendirmeyip, mutlaka bu pırıl pırıl müzisyenlere müziklerini dinleyiciyle buluşturmalarına olanak sağlayacak bir seri olarak kurgulamamız gerektiğine emin olduk.

Türkiye'de müzik yapımcılarının sektörde hakimiyet sağladığını düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse bu dernek bu hakimiyete karşı nasıl bir yok izleyecek? Bundan sonraki planlarınız nelerdir?

Hayır, yapımcıların sektöre tam anlamıyla hakimiyet sağladığını düşünmüyorum. Büyük bir dönüşümün ortasındayız. Bence sektördeki hiçbir dinamik işlevsel değil şu anda. Tahminen önümüzdeki beş yıl içinde taşlar tekrar yerine oturacaktır. Bundan sonraki planlarımız, çıkış noktamızdaki ana prensiplere sadık kalarak, sorunlarımıza hep beraber çözümler aradığımız, müzik alanında faaliyet gösteren herkesin adil şartlarda işini yapmaya devam edebildiği bir atmosfer yaratmak için çalışmak.