Gerçek 2 yıl sonra ortaya çıktı: Hollanda müzesindeki eskizin Rembrandt'a ait olduğu açıklandı
Hollanda’da Rembrandt taklidi olduğu düşünülen yağlı boya eskiz tablonun gerçek olduğu ortaya çıktı. Haç’ın Yükselişi adlı ‘eskiz’ tablonun, eserlerine paha biçilemeyen ünlü ressam Rembrandt Harmenszoon van Rijn tarafından yapıldığı açıklandı.
Lahey kentinde bulunan Bredius Müzesi, koleksiyonlarındaki 1600'lü yıllarda yapılan yağlı boya bir eskiz tablonun yapılan son teknoloji incelemelerinden sonra gerçek bir Rembrandt tablosu olduğunu keşfetti.
Keşifle ilgili yapılan açıklamada müzeye adını veren Abraham Bredius, 1921’de Rembrandt’ın eskiz bir eseri olarak düşündüğü Haç’ın Yükselişi (Raising of the Cross) adlı yağlı boya eskiz tabloyu satın almış, ancak daha sonraki yıllarda, sanat tarihçileri tarafından yapılan incelemede tablonun Rembrandt değil bir takipçisi tarafından yapılan ‘taklit’ olduğuna karar verilmişti.
2 YIL İNCELENDİ
Keşfin, 2 yıllık bir çalışma sonucunda küratör Jeroen Giltaij tarafından yapıldığı ve tablonun ilk başta taklit sanılmasının ‘eskiz’ olmasından kaynaklandığı ifade edildi.
Müze tablonun taklit sanılmasıyla ilgili açıklamasında “Yağlı boya eskiz üzerindeki 100 yıldan fazla eski boyalar ve eski vernik katmanları, Rembrandt'ın 'el yazısını' doğru bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırdı” denildi.
Tablonun, muhtemelen ünlü ressamın Münih'teki Alte Pinakothek Müzesi'nde bulunan eserinin bir ön çalışması olabileceği belirtildi. Eser, 15 Ocak 2023'e kadar Bredius Müzesi'nde sergilenecek.
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