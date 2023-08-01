Balede 20 yıl: Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20. yılını kutluyor

Yayınlanma: 01.08.2023 - 15:26

Güncelleme: 01.08.2023 - 15:26

Bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalin açılışı Ankara Devlet Opera ve Balesince sahneye konulacak "Harem" ile yapılacak.

'HAREM' OYUNU İLE FESTİVAL AÇILIŞINI YAPACAK

Merih Çimenciler'in yönettiği, dekor ve kostümü Alexander Vasilliev'e, ışık tasarımı Tahsin Çetin'e ait iki perdelik eser; kudüm, ney, keman, kanun ve piyano eşliğindeki müziklerle Dede Efendi ve Hacı Arif Bey'in klasik besteleriyle sahnelenecek.

NOTRE DAME'IN KAMBURU

Festival, 8 Ağustos Salı güzel çingene kızı Esmeralda ile kambur kilise zangocu -Quasimodo'nun ölümsüz aşklarını anlatan "Notre Dame'ın Kamburu"nu izleyiciyle buluşturacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesince sergilenecek, müzikleri Cesare Pugni’ye, müzik düzenlemeleri Bujor Hoinic'e ait eserin koreografisi ile librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy imzası taşıyor.

Dekorundan kostümlerine yerli prodüksiyon olan eserin dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Gülay Korkut, ışık tasarımını Fuat Gök, video prodüksiyonunu ise Ahmet Şeren yapıyor.

BOLLYWOOD ESİNTİLERİ

11 Ağustos Cuma akşamı ilk kez Bodrumlu sanatseverlerin karşısında olacak Navdhara Hindistan Dans Tiyatrosu "A Passage to Bollywood" adlı performanslarını sahneleyecek.

Geleneksel Hint müzikleri ve modern Bollywood şarkıları ile antik Hint dansı, yoga, meditasyon gibi yerli figürler ve Batılı dans tekniklerinin birleştiği eserin koreografisi Ashley Lobo'ya ait.

FLAMENKO ATEŞİ

13 Ağustos Pazar akşamı, İspanyol Flamenko Dans Topluluğu'nun sergileyeceği "Woman By Aaron Vivancos" adlı eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kadınların tarihsel gücünün ana motif olarak kullanıldığı, sembol ve kültürel bir öge olarak kadınlık konusundan yola çıkılarak şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut ve neşeyi sahneye taşıyan performansın koreografisi Aarón Vivancos'a, müzikleri Aaron Vivancos ve Gonzalo Garcia'a ait.

FESTİVAL KAPANIŞI DON KISOT İLE YAPACAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 'Don Kişot' 16-17 Ağustos tarihlerinde festivalin kapanışını yapacak. Orta çağ şövalye hikayelerine saplantı derecesinde meraklı olan Don Kişot'un, gezgin bir şövalye olmaya karar vererek, yaveri Sancho Panza ile yola çıkmasını ve Don Kişot'un sevdiği Dulcinea ile yaptığı yolculuğu anlatan bale İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Koreografisini Marius Petipa'nın üstlendiği, Ayşem Sunal Savaşkurt'un düzenleyip sahneye koyduğu eserin müzikleri Ludwig Minkus'a, dekor tasarımı İsmail Dede'ye, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı Önder Arık'a ait.