Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2009 yılında vizyona giren Misafir filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Misafir filminin konusu ne? Misafir filminin oyuncuları kim? Misafir filminin IMDb puanı kaç?
Misafir, yönetmenliğini ve senaryosunu Mehmet Eryılmaz'ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.
MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, evrensel anne-kız temasını ''ölüm'' konusu bağlamında ele alıyor. Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, evden uzakta geçirdiği on yılın sonunda annesinin hastalandığı ve ölüm döşeğinde olduğunun haberini alır. Tek isteği annesini son bir kez görüp helalleşmek olan Nur, küçük kızını da alıp baba evine gider.
MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zümrüt Erkin
Tamer Levent
Ayten Uncuoğlu
MİSAFİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Misafir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlenmiştir.
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