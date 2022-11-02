Misafir filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 11:18

Misafir, yönetmenliğini ve senaryosunu Mehmet Eryılmaz'ın üstlendiği, 2016 yapımlı bir dram filmidir.

MİSAFİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, evrensel anne-kız temasını ''ölüm'' konusu bağlamında ele alıyor. Yıllar önce baba evinden kovulan Nur, evden uzakta geçirdiği on yılın sonunda annesinin hastalandığı ve ölüm döşeğinde olduğunun haberini alır. Tek isteği annesini son bir kez görüp helalleşmek olan Nur, küçük kızını da alıp baba evine gider.

MİSAFİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zümrüt Erkin

Tamer Levent

Ayten Uncuoğlu

MİSAFİR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Misafir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlenmiştir.



