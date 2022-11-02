Mükemmel Bir Adam filminin konusu ne, oyuncuları kim?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:07

Mükemmel Bir Adam (The Perfect Guy), yönetmenliğinde David Rosenthal, senaryosunda ise Tyger Williams ve Alan B. McElroy olan, 2015 yapımlı bir dram-gerilim filmidir.

MÜKEMMEL BİR ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Leah Vaughn'un uzun zamandır birlikte olduğu bir sevgilisi ve git gide yükseldiği ideal bir kariyer hayatı vardır. 36 yaşındaki Leah'in evlenmesi için tüm şartlar uygundur. Fakat sevgilisi Dave'in evliliğe karşı mesafeli bir duruşu vardır. Dave'in bu tutumu onları ayrılığa sürükler. Leah, bu ayrılığı atlatmaya çalışırken hayatına Carter Duncan adında bir adam girer. Leah, sonunda aradığı adamı bulduğunu düşünür. Carter'în kendisine ve ailesine olan yakınlığı sayesinde ilişkileri hızlıca ilerler. Fakat bir süre sonra Leah, Carter'ın fazla korumacı tavrından rahatsız olur. Bu tavrın ardındaki gerçekleri öğrenmeye başlayınca Carter'dan ayrılmak Leah için oldukça zorlayıcı olacaktır.

MÜKEMMEL BİR ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sanaa Lathan

Michael Ealy

Morris Chestnut

MÜKEMMEL BİR ADAM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mükemmel Bir Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.