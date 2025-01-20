Barbie'nin yönetmeninden Narnia Günlükleri geliyor: IMAX formatında izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 20.01.2025 - 13:18

Güncelleme: 20.01.2025 - 13:22

"Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig, yeni Narnia Günlükleri filmiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerinde yer aldığı "Barbie" filminin yönetmenliği ile büyük beğeni toplayan Gerwig, Narnia Günlükleri'nin yönetmen koltuğuna oturacak.

Sır gibi saklanan yeni filmin 90 ülkede, yaklaşık bin salonda IMAX formatında gösterileceği açıklandı. Başlangıçta yalnızca dijital platformda yayınlanacağı düşünülen film, büyük bir sürprizle sinemada izleyiciyle buluşacak.

Gerwig'in daha önce "Ladybird" ve "Küçük Kadınlar" gibi ödüllü filmleriyle adından söz ettirdiği ve büyük bir heyecanla beklenen Narnia Günlükleri filmi, 26 Kasım 2026'da vizyona girecek. Filmin Netflix platformunda ise 25 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Gerwig'in iki Narnia Günlükleri filmi yöneteceği biliniyor. Daha önce, "Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap" (2005), "Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan" (2008) ve "Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu" (2010) filmleri izleyiciyle buluşmuştu.

IMAX FORMATI NEDİR?



IMAX, seyircilere en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan bir format olarak, daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vaat ediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmdeymiş hissi yaşatmayı hedefliyor.