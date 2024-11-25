Barda filmi 17 yıl sonra geri dönüyor: Yönetmen Hande Tükel soruları yanıtladı

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:34

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:34

Türkiye’nin ilk gerçek +18 filmi olarak sinema tarihine geçen Barda, 17 yıl aradan sonra yeniden çekildi. Yönetmen Hande Türkel’in günümüz gerçekliklerini ekleyerek farklı bir bakış açısıyla ele aldığı film, şimdiden sinemaseverlerin ilgisini çekmiş durumda.

Film, toplumsal ayrışmanın fokurdadığı günümüzde, bir barda kutlama için toplanan bir grup arkadaşın başlarından geçen korkunç olayları konu ediniyor.



Serdar Akar’ın 2006 yılında büyük yankı uyandıran eserini yeniden yorumlayan Türkel, filme dair heyecanını ve çekim sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.







Türkiye’nin ilk gerçek +18 filmi Barda’yı, 17 yıl sonra günümüz gerçekleri ile yeniden yorumlayıp çektiniz. Serdar Akar’ın imzasını taşıyan bu önemli filmi yeniden yorumlarken neler hissetiniz? Üzerinizde bir baskı var mıydı?

• Film yapma heyecanı baskıdan çok daha büyüktü o heyecan bir kere içinize yerleştimi diğer tüm füm duyguların önüne geçiyor. Proje inandığınız bir şeyse gerisi çok önem arz etmiyor . Benim için. Kaygı ya da beğenilme duygusu ile bir film yapmak olası değildir , özgün ve özgür olmasınız . Bir uçurumdan gerisini düşünmeden atlayabiliyorsanız bir eser yapma ihtimaliniz olabilir. Ve ben hiç bir şey düşünmeden atladım o uçurumdan .







Şiddet içeren zorlu sahneleri çekerken bu dünyayı nasıl kurdunuz?

• En önemlisi izleyiciye izlediğinin gerçek olduğunu hissettirmekti. Yarattığım dünyaya inanmaları gerekiyordu. Bu yüzden çekim ortamını oyuncular için içine kapatıldıkları ve çıkamayacakları bir yer haline getirdik. Oyuncuları kurduğumuz dünyaya inandırdık ve onlarda bana teslim oldular . Bundan sonrası akışa güvenmek oldu. İyi taraf ve kötü taraf bu akışın içinde ne yapmaları nasıl davranmaları gerekiyorsa öyle davrandı.

Barda gibi zorlu yapımlarda çekim süreçleri özellikle merak ediliyor. Hiç kesmeden devam ettiğiniz sahneler oldu mu?

• Ilk kez bir sette kesdik dedikten sonra kimsenin , burda ekipten bahsediyorum, kıpırdamadan konuşmadan sadece kayıttan çıktığını gördüm . O duygu hiç kesilmedi hiç bozmadan ikinci plana geçtik . Çoğunlukla sahne baştan sonuna kadar aktı tüm çekim günü de böyle devam etti. ekip olarak oyunculara ve onların içinde oldukları duyguya saygı duyduk ve onların duygusunu bozmamak için işimiz sanki tüm gün kayıttaymış gibi devam ettirdik.







Oyuncuları nasıl yönlendirdiniz ve bir motivasyon sağladınız?

• Akışa ve sahnede olan bitene açık olan oyuncularla çalışıyorum. ilk seçmelerde,. Sahne içindeki olaylara kapalı olan,kendi görüntüsüyle ilgilenen, aldı verdi duyguları sınırlı olan oyuncularla çalışmayı tercih etmedim açıkcası. Çünkü, sahne içinde gerçekçiliği ve duygu geçişini engelleyeceğine inanıyorum.







Benim için en önemli olan sahne içinde olana tepki veren onu fark eden ve o ortama tamamen uyum sağlamış oyuncu ile çalışmaktır. Bunun yanında oyuncunun size ver sizin kurduğunuz dünyaya inanması size teslim olması gerekir. Bundan sonrasında da siz ona inanmaya, ona alan açmaya başlarsınız . Bu işte müthiş bir sinerji yakaladık onlar bana inandı ben onlara oyun alanı yarattım sonunda da oyunculuk adına bence harika bir iş ortaya çıktı. Filmi beğenmeye bilirsiniz ama sadece oyunculuk performanslarını izlemek için izlemelisiniz .

Barda gibi sert filmler, sizce içeriğinden dolayı mı yoksa gerçekleri yansıttığı için mi bu kadar sert?

• Şiddet hayatın içinde olduğu sürece sinemada da var olacak. spesifik tek bir olay değil ne yazık ki yaşadığımız dünyada sürekli olan olaylar örgüsünü anlatıyoruz. Içeriği gerçek hayatı yansıttığı için de sert.







Oyuncu seçim süreci nasıl gerçekleşti? Karar verildikten sonra sette oyuncular arası iletişim nasıl oldu?

• Uzun bir süreçti , çok fazla oyuncu tanıdık çok fazla oyuncu ile tanıştık ülkede bu kadar yetenekli oyuncu olması gerçeğini kabul ettik, saygı duyduk . Harika Uygur’a bizi bu kadar iyi oyuncularla bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum tekrardan . Yaptığımız film türü gereği farklılık içeriyordu bu yüzden seçim sürecide farklı oldu. Az önce belirttiğim gibi , akışa güvenen , aldısı verdisi iyi ve içindekini göstermekten çekinmeyen oyuncular aradığımız için ilk turda bize bunu verebilecek oyuncuları seçtik. 2. Tur, grup halindeykenki rol becerilerine , sinerjilerine bakmak oldu. O uyumu yakaladığımız oyuncularla da yola devam ettik. Son kararı vermek benim için çok zordu hala unutamadığım hayran kaldığım ama bir şekilde filme alamadığımı oyuncular için üzülüyorum .