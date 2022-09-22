Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Tsunami Senfonisi seslendirilecek
Başkent Kültür Yolu Festivali, Tsunami Senfonisi'nin seslendirileceği Türkiye-Japonya Dostluk Konseri'ne ev sahipliği yapacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği festival kapsamında, konser TUJIAD'ın (Japon İşadamları İle Ekonomik Ve Kültürel İşbirliği Derneği) desteğiyle düzenlenecek.
Tsunami Senfonisi'nin Türkiye'de ilk kez seslendirileceği konserde orkestrayı şefler Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetecek. Konserde, solistler Soprano Nazlı Alptekin, Bas Hasan Alptekin, anlatıcı Halit Mızraklı ve koro şefi Elnara Kerimova yönetiminde TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da yer alacak.
Türkiye-Japonya Dostluk Konseri, 4 Ekim'de CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek.
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