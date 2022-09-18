Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

Türk rock grubu Necati ve Saykolar, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 13:57
Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi
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Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Necati ve Saykolar grubu, sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan gruba konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, grubun solisti Necati Karadayı'ya hediye takdim etti.


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