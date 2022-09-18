Necati ve Saykolar grubu Manisa'da konser verdi

18 Eylül 2022 Pazar, 13:57

Kula Belediyesi tarafından Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Necati ve Saykolar grubu, sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan gruba konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Konserin sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, grubun solisti Necati Karadayı'ya hediye takdim etti.