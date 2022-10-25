Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Göbeklitepe Operasını Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluşturdu.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 00:18
Başkent Kültür Yolu Festivali'ne Göbeklitepe Operasıyla veda
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Başkent Kültür Festivali'nin son gününde tarihi Opera sahnesinde sergilenen epik Göbeklitepe Operası'na başkentliler ilgi gösterdi.

Murat Karahan'ın proje yaratıcısı ve sanat yönetmeni, Volkan Ersoy'un koreograf olarak yer aldığı Göbeklitepe'yi, Gürçil Çeliktaş sahneye koydu.

Bestesi Can Atilla, librettosu Lütfü Erol, Burcu Kılınç Kızıltepe ve Hacer Buyruk'a ait epik operada, başrollere Aslı Kıyıcı, Ferda Yetişer, Koray Damcıoğlu ve Erdem Baydar ses verdi.

Göbeklitepe'nin şahitliğindeki bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, uzun süre ayakta alkışlandı.


Ankara opera Opera Festivali Bale

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