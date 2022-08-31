Midway filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Midway filminin IMDb puanı kaçtır?
Televizyon ekranlarında sık sık sinemaseverler ile buluşan Midway filminin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Peki, Midway filminin konusu nedir? Midway filminin oyuncuları kimlerdir? Midway filminin IMDb puanı kaçtır?
8 Kasım 2019 yılında vizyona giren savaş ve aksiyon türündeki Midway filminin senaristliğini Wes Tooke üstlenirken, filmin başrollerinde Luke Evans ve Mandy Moore yer alıyor. İşte, Midway filminin merak edilen noktaları...
MİDWAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Midway filminde, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'nin, neden bu kadar önemli olduğu ve o savaştaki askerlerin, ruh hali dayanıklılıkları, acıları, cesaretleri ve liderlikleri ile ön plana çıkan anları konu ediyor.
MİDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Luke Evans
- Mandy Moore
- Woody Harrelson
- Ed Skrein
- Patrick Wilson
- Aaron Eckhart
- Nick Jonas
- Etsushi Toyokawa
- Tadanobu Asano
- Luke Kleintank
- Jun Kunimura
- Darren Criss
- Keean Johnson
- Dennis Quaid
MİDWAY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.7 olarak karşımıza çıkıyor.
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