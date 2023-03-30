Bedri Baykam yeni eserleriyle ABD’de...

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Sergi için, önsözünü Kaliforniyalı ünlü eleştirmen Peter Frank’in yazdığı 40 sayfalık bir katalog yayımlandı. Soyut resmin 1913’ten günümüze uzanan sürecine taze bir ruh katan “Hâlâ Islak” Yeni Soyutlar serisini oluşturan ve ağırlıklı olarak 2021 ile 2022 arasında üretilmiş tuallere eşlik eden 4D’ler, kâğıt eserler ve “Sanat Tarihi Haritası” ile Los Angeles’ta sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Frank, makalesinde Baykam’ı şöyle tanımlıyor: “Özgünlük kavramı, özellikle sanatsal kalitenin veya önemin bir ölçüsü olarak, Baykam’ın birçok estetik, sosyal ve politik Haçlı seferlerinden birinin itici gücüdür. Bu tartışmalardan zevk alıyor, yaratıcı düşünceyi kışkırtmak ve entelektüel ve toplumsal zorbalığa direnmek için sanatını, şöhretini hatta hayatını riske atmayı göze alıyor. Dünyaya karşı duyduğu engin iştah, sanatta ve hayatta tezahür ettiği gibi, başka hiçbir şey yapmasına izin vermiyor: uluslararası sahnede kendini adamış bir provokatör.”

KİTAP LANSMANI

“A Brief History of World Art Day” isimli kitabının lansmanı, serginin paralel bir etkinlikleri kapsamında, 15 Nisan Dünya Sanat Günü, 17.00-21.00 arasında Los Angeles’ta yapılacak. Etkinlikte ayrıca, Bedri Baykam’ın da aralarında bulunduğu seçkin konuşmacılar, sanatın günümüzdeki ve gelecekteki rolü üzerine güncel konuları ele alacak.