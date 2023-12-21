'Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük' sergisi İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:32

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:32

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük" sergisi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçilere açıldı. Sergiyi gezen Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sergide yer alan eserleri inceledi ve sanatçılardan bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük'ün 10 bin yıldır şehir hayatını sürdüren ender yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, UNESCO tarafından dünyanın ilk yerleşik hayatı olarak kabul edilen Çatalhöyük'ü tanıtmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin ardından ziyaretçi sayısında ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Serginin, Çatalhöyük'ün tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Çatalhöyük, dünyanın ilk yerleşik hayatının izlerini taşıyan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir arkeolojik alan olarak büyük öneme sahiptir. Sergi, Çatalhöyük'ün zengin kültürel mirasını çağdaş sanatla birleştirerek izleyicilere geçmişin izlerini modern bir perspektifle deneyimleme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Sergide yer alan eserler arasında resim, heykel, seramik ve video enstalasyon çalışmaları bulunmaktadır.

Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, serginin sadece Çatalhöyük'ü değil, Türkiye'deki bir ören yerini modern sanatla buluşturan önemli bir örnek olduğunu belirtti. Türkcan, sergiyle Çatalhöyük'ün uluslararası bir marka değeriyle Türkiye'nin sanat başkenti olan İstanbul'a taşınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sergi, 7 Ocak 2024 tarihine kadar İstanbul AKM'de ziyaretçilere açık olacak. Bu etkinlikle Türkiye'nin zengin arkeolojik mirası, çağdaş sanatla birleştirilerek izleyicilere sunulacak.