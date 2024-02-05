Hayatı film oluyor: Azer Bülbül'ü kimin oynayacağı belli oldu

Türk Halk Müziği ve arabesk sanatçısı Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Sanatçının hayatını canlandıracak ismin ise oyuncu Cihangir Ceyhan olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:30
Hayatı film oluyor: Azer Bülbül'ü kimin oynayacağı belli oldu
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"Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım" ve "Her An Her Şey Olabilir" isimli parçalarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 2012'de hayatını kaybeden usta sanatçı Azer Bülbül'ü canlandıracak isim belli oldu. İddiaya göre sanatçının hayatını Cihangir Ceyhan canlandıracak.

Ceyhan ilk olarak Youtube'da sonrasında da Blu TV'de yayınlanan Adana 01 dizisindeki Cio Baba rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

2017 - 2021 yılları arasında Çukur dizisindeki Azer Kurtuluş karakteri ile büyük beğeni toplayan Ceyhan, sonrasında Alev Alev ve Camdaki Kız dizilerinde izleyicinin karşısına çıktı. 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ve ailenin en küçük çocuğu olan Ceyhan, baba tarafından aslen Elazığlı, anne tarafından Diyarbakırlıdır.


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