Berlin dizisine heyecan veren yeni sezon onayı...

Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:58

Güncelleme: 21.02.2024 - 12:58

Netflix, Money Heist'in sevilen karakteri Berlin'in başrolde olduğu dizinin ikinci sezonu için yeşil ışık yaktı.

Álex Pina ve Esther Martínez Lobato'nun imzasını taşıyan bu yan dizinin çekimleri, önümüzdeki yıl başlayacak. Pedro Alonso'nun unutulmaz performansıyla hayat verdiği Berlin karakteri, La Casa de Papel'in (Money Heist) dünya çapındaki büyük başarısının ardından, tüm çetesiyle birlikte yeni sezonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizi, Money Heist evreninde bir ön bölüm niteliğinde olacak ve Berlin'in liderliğindeki bir soygunu mercek altına alacak.

Oyuncu kadrosunda Michelle Jenner'ın elektronik mühendisliği uzmanı Keila, Tristán Ulloa'nın hayırsever profesör ve Berlin'in sırdaşı Damián, Begoña Vargas'ın Cameron, Julio Peña Fernández'in Berlin'in sadık yaveri Roi ve Joel Sánchez'in çetenin amansız aksiyon adamı Bruce gibi önemli isimler bulunuyor.

İLK SEZONU 91 ÜLKEDE İLK 10'DA YER ALDI!

Netflix, Berlin'in 91 ülkede ilk 10'a girdiğini açıkladı. Dizinin, İngilizce olmayan TV kanalları arasında yedi hafta üst üste ilk 10'da kalarak 348 milyon saat izlendiğini ve toplamda 53 milyon kez görüntülendiğini belirtti.