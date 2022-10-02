Carmen Operası 15 yıl sonra yeniden AKM'de sahnelendi

02 Ekim 2022 Pazar, 16:05

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan Carmen Operası, geçtiğimiz akşam sahnelendi.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Carmen Operası'nda orkestrayı Zdravko Lazarov yönetti.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil'e, koreografisi Ayşem Sunal Savaşkurt'a, ışık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ve dramaturjisi Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olan eserin koro şefliğini ise Paolo Villa üstlendi.



Nesrin Gönüldağ'ın Carmen rolü ile sahnede olduğu gecede Don José' rolüne Ali Murat Erengül, Micaëla rolüne Ayten Telek, Escamillo rolüne ise Caner Akgün hayat verdi.

Zuniga rolünde Mithat Karakelle; Moralès rolünde Şahin Dedemen, Frasquita rolünde Sevim Ateş, Mercédès rolünde Ceren Şahin, Le Danca're rolünde Alp Köksal, Le Remendado rolünde Çağrı Köktekin sahne aldı.

CARMEN OPERASI



Dünya genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen, bestesi Fransız besteci Georges Bizet'ye ait olan Carmen'in librettosu Prosper Mérimée'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halévy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınmıştır.

İlk kez 1875 yılında Paris'de sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen operası, Bizet'nin ölümünden sonra, başarı yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştır.

Operanın hikâyesi; 1830 civarlarında İspanya'nın Sevilla şehrinde geçer. Eserin başkahramanı güzel, herkesin aklını kolayca başından alan ve bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen'dir. Carmen, asker Don José'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı bitmiştir ve hayatına yeni biri girmiştir. Don José'nin ise onun için bunca sıkıntıyı göze aldığı kadını kolayca bırakmaya hiç niyeti yoktur.