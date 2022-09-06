06 Eylül 2022 Salı, 21:58

Bilecik'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Zeynep Bastık konser verdi. Bilecik Belediyesi tarafından "100. Yıl Kurtuluş Festivali" kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Zeynep Bastık, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini söyledi.

Subaşı, Bilecik için anlamlı bir günü şarkıcı Zeynep Bastık'ın sevilen şarkılarıyla taçlandırdıklarını ifade etti. Subaşı, şarkıcı Bastık'a Atatürk tablosu hediye etti. Konsere çok sayıda yurttaş ilgi gösterdi.